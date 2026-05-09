Eredményes volt a Nemzeti Petíció

Az eredmények egyértelmű társadalmi álláspontot mutatnak.

Az orosz-ukrán háború finanszírozásával foglalkozó kérdésre a válaszadók 99.55%-a mondott „Nem”-et. Az ukrán állam finanszírozásával foglalkozó kérdésre a visszaküldők 99.40%-a fejezte ki nemtetszését. A rezsiárak, a háború miatt emelésével foglalkozó harmadik kérdésben a válaszadók 99.37%-a válaszolt „NEM”-el.

A kormány olyan országos jelentőségű ügyben kérte ki a magyar emberek véleményét, amely közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, gazdasági stabilitását, a családok megélhetését és az ország szuverenitását - olvasható a kormany.hu oldalon.

