KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Petefészekrák: ezekre a gyanús jelekre figyelj!

petefészekrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 08:45
diagnózisbetegségpanaszok
A szakmai szervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogyan lehet felismerni, diagnosztizálni, kezelni ezt az alattomos betegséget. Mutatjuk a petefészekrákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Sajnos a petefészekrákot az esetek 70 százalékában még mindig késői stádiumban ismerik fel. Mit tehetünk a korai és egyben életmentő diagnózis érdekében, hogyan szűrhető ez a daganattípus és egyáltalán, mi is az a petefészekrák? Ezt érdemes tudni a betegségről!

petefészekrák tünetei
A hasi puffadás, a vérzészavarok és a kismedencei idegentest-érzés is figyelmeztető jel lehet. Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Ezért alattomos ez a betegség

A petefészekrák az egyik legveszélyesebb nőgyógyászati daganat, mivel korai szakaszában ritkán okoz látványos vagy speciális panaszokat, sokszor tünetmentes. Magyarországon évente körülbelül 1200-1300 új esetet diagnosztizálnak, és sajnos 650–700 nő veszíti életét a betegség következtében. Ennek egyik oka, hogy az esetek közel 75%-át már csak előrehaladott (III. vagy IV.) stádiumban ismerik fel. Pedig a korai stádiumban diagnosztizált betegek 5 éves túlélési esélye 90% körüli, a késői felismerésnél ez az arány viszont 20% alá is csökkenhet. 

Kik lehetnek érintettek a betegségben?

Bár a petefészekrák bármely életkorban előfordulhat, a kockázat az életkor előrehaladtával nő, a legtöbb esetet 50-60 év feletti nőknél diagnosztizálják. Ugyanakkor kiemelten fontos a genetikai háttér ismerete. A BRCA1 és BRCA2 génmutációk örökletes hordozása jelentősen növeli a petefészek- és a mellrák kialakulásának esélyét. Éppen ezért minden diagnosztizált betegnél javasolt a BRCA-tesztelés, hogy a családtagok is időben megelőző lépéseket tehessenek.

Mik a petefészekrák árulkodó jelei?

A diagnózis gyakran azért késik, mert a tünetek jellegtelenek, és könnyen összetéveszthetők emésztési zavarokkal vagy a hétköznapi fáradtsággal. Ha az alábbi panaszok tartósan - több héten át - fennállnak, minél előbb keress fel egy orvost. A Mályvavirág Alapítvány összefoglalója szerint:

  • F – Felfújt gyomor érzet, hasi puffadás 
  • E – Étvágytalanság, gyors teltségérzet 
  • L – Lehangoltság, rossz közérzet 
  • F – Fájdalom a hasban vagy a kismedencében 
  • E – Eltérő vizelési szokások (gyakoribb inger) 
  • D – Deréktáji fájdalom 
  • E – Eltérő székletürítési szokások (szorulás vagy hasmenés) 
  • Z – Zavaró, rendellenes hüvelyi vérzés 
  • N – Nagyfokú, megmagyarázhatatlan fáradtság 
  • I – Indulj el az orvoshoz!

Fontos tudni, hogy a panaszok gyakran nem a petefészek területén, hanem a has felső részén jelentkeznek.

Male,Doctor,Treating,Female,Uterine,Diseases,At,Hospital,Table,,Discussing
A petefészekrák sokáig tünetmentes lehet, ezért különösen fontos a korai felismerése. Fotó: R Photography Background / shutterstock

Hogyan szűrhető, diagnosztizálható a betegség?

Sajnos jelenleg nem létezik a méhnyakszűréshez hasonló hatékony, népegészségügyi lakossági szűrővizsgálat a petefészekrákra. Ezért a nők ébersége az első védelmi vonal. A kivizsgálás általában az alábbi lépésekből áll: 

  • Nőgyógyászati manuális vizsgálat. 
  • Hüvelyi ultrahang: ez az egyik legfontosabb eszköz a rendellenességek korai kiszűrésére. 
  • CA125 tumormarker vérvizsgálat (ez önmagában nem diagnosztikus értékű)
  • Genetikai és biomarker-vizsgálatok (BRCA vizsgálat például az Országos Onkológiai Intézetben, a Semmelweis Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen) 

Hogyan kezelhető a petefészekrák?

Az orvostudomány rohamléptekkel fejlődik. Míg korábban szinte csak a műtét és a hagyományos kemoterápia állt rendelkezésre, ma már léteznek célzott terápiák, fenntartó kezelések, sőt, azok a betegek is kaphatnak modern kezelést, akiknél a korábbi terápiák nem voltak hatékonyak. A petefészekrákkal, kezeléssel kapcsolatban itt és itt érhetők el további információk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu