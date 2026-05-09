Petefészekrák: ezekre a gyanús jelekre figyelj!

Sajnos a petefészekrákot az esetek 70 százalékában még mindig késői stádiumban ismerik fel. Mit tehetünk a korai és egyben életmentő diagnózis érdekében, hogyan szűrhető ez a daganattípus és egyáltalán, mi is az a petefészekrák? Ezt érdemes tudni a betegségről!

A hasi puffadás, a vérzészavarok és a kismedencei idegentest-érzé s is figyelmeztető jel lehet. Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Ezért alattomos ez a betegség

A petefészekrák az egyik legveszélyesebb nőgyógyászati daganat, mivel korai szakaszában ritkán okoz látványos vagy speciális panaszokat, sokszor tünetmentes. Magyarországon évente körülbelül 1200-1300 új esetet diagnosztizálnak, és sajnos 650–700 nő veszíti életét a betegség következtében. Ennek egyik oka, hogy az esetek közel 75%-át már csak előrehaladott (III. vagy IV.) stádiumban ismerik fel. Pedig a korai stádiumban diagnosztizált betegek 5 éves túlélési esélye 90% körüli, a késői felismerésnél ez az arány viszont 20% alá is csökkenhet.

Kik lehetnek érintettek a betegségben? Bár a petefészekrák bármely életkorban előfordulhat, a kockázat az életkor előrehaladtával nő, a legtöbb esetet 50-60 év feletti nőknél diagnosztizálják. Ugyanakkor kiemelten fontos a genetikai háttér ismerete. A BRCA1 és BRCA2 génmutációk örökletes hordozása jelentősen növeli a petefészek- és a mellrák kialakulásának esélyét. Éppen ezért minden diagnosztizált betegnél javasolt a BRCA-tesztelés, hogy a családtagok is időben megelőző lépéseket tehessenek.

Mik a petefészekrák árulkodó jelei?

A diagnózis gyakran azért késik, mert a tünetek jellegtelenek, és könnyen összetéveszthetők emésztési zavarokkal vagy a hétköznapi fáradtsággal. Ha az alábbi panaszok tartósan - több héten át - fennállnak, minél előbb keress fel egy orvost. A Mályvavirág Alapítvány összefoglalója szerint:

F – Felfújt gyomor érzet, hasi puffadás

E – Étvágytalanság, gyors teltségérzet

L – Lehangoltság, rossz közérzet

F – Fájdalom a hasban vagy a kismedencében

E – Eltérő vizelési szokások (gyakoribb inger)

D – Deréktáji fájdalom

E – Eltérő székletürítési szokások (szorulás vagy hasmenés)

Z – Zavaró, rendellenes hüvelyi vérzés

N – Nagyfokú, megmagyarázhatatlan fáradtság

I – Indulj el az orvoshoz!