Petefészekrák: ezekre a gyanús jelekre figyelj!

Sajnos a petefészekrákot az esetek 70 százalékában még mindig késői stádiumban ismerik fel. Mit tehetünk a korai és egyben életmentő diagnózis érdekében, hogyan szűrhető ez a daganattípus és egyáltalán, mi is az a petefészekrák? Ezt érdemes tudni a betegségről!
A petefészekrák az egyik legveszélyesebb nőgyógyászati daganat, mivel korai szakaszában ritkán okoz látványos vagy speciális panaszokat, sokszor tünetmentes. Magyarországon évente körülbelül 1200-1300 új esetet diagnosztizálnak, és sajnos 650–700 nő veszíti életét a betegség következtében. Ennek egyik oka, hogy az esetek közel 75%-át már csak előrehaladott (III. vagy IV.) stádiumban ismerik fel. Pedig a korai stádiumban diagnosztizált betegek 5 éves túlélési esélye 90% körüli, a késői felismerésnél ez az arány viszont 20% alá is csökkenhet.
Bár a petefészekrák bármely életkorban előfordulhat, a kockázat az életkor előrehaladtával nő, a legtöbb esetet 50-60 év feletti nőknél diagnosztizálják. Ugyanakkor kiemelten fontos a genetikai háttér ismerete. A BRCA1 és BRCA2 génmutációk örökletes hordozása jelentősen növeli a petefészek- és a mellrák kialakulásának esélyét. Éppen ezért minden diagnosztizált betegnél javasolt a BRCA-tesztelés, hogy a családtagok is időben megelőző lépéseket tehessenek.
A diagnózis gyakran azért késik, mert a tünetek jellegtelenek, és könnyen összetéveszthetők emésztési zavarokkal vagy a hétköznapi fáradtsággal. Ha az alábbi panaszok tartósan - több héten át - fennállnak, minél előbb keress fel egy orvost. A Mályvavirág Alapítvány összefoglalója szerint:
Fontos tudni, hogy a panaszok gyakran nem a petefészek területén, hanem a has felső részén jelentkeznek.
Sajnos jelenleg nem létezik a méhnyakszűréshez hasonló hatékony, népegészségügyi lakossági szűrővizsgálat a petefészekrákra. Ezért a nők ébersége az első védelmi vonal. A kivizsgálás általában az alábbi lépésekből áll:
Az orvostudomány rohamléptekkel fejlődik. Míg korábban szinte csak a műtét és a hagyományos kemoterápia állt rendelkezésre, ma már léteznek célzott terápiák, fenntartó kezelések, sőt, azok a betegek is kaphatnak modern kezelést, akiknél a korábbi terápiák nem voltak hatékonyak. A petefészekrákkal, kezeléssel kapcsolatban itt és itt érhetők el további információk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.