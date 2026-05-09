A magyarok nem ismernek lehetetlent – Íme az 5 legelképesztőbb Guinness rekord

A magyar népről azt tartják, hogy szívós és makacs. Mi sem bizonyítja jobban, hogy kis hazánk 11-szer is szerepel a Guinness Rekordok Könyvében. Ezek közül válogattuk ki az 5 legelképesztőbbet, amivel Magyarország elfoglalta méltó helyét a világ legkülönlegesebb teljesítményei között, porig alázva a nemzetközi mezőnyt. Elképesztő magyar Guinness Rekordok következnek!
Mi, magyarok nemcsak Nobel-díjasokban vagyunk erősek, hanem abban is, hogy miként feszegessük a határokat. A következő összeállításunkban olyan magyar Guinness Rekordokat mutatunk be, amelyek bebizonyították: a lehetetlen nem tény, hanem csak egy vélemény.
A szinpetri óriáskönyvet, amely az Örökségünk – a Gömör-Tornai-Karszt természeti és kultúrtörténeti értékei címet viseli, Varga Béla és fia, valamint Varga Gábor papírmérnök álmodták meg és valósították meg. A 346 oldalas, 1420 kilós, több méter magas alkotást 26 szakember közreműködésével, 4 év alatt hozták létre.
Thurzó Zoltán, nagyváradi származású zongoraművész 2024 októberében döntötte meg az addig Pintér Bence által tartott világrekordot, amikor 30 másodperc alatt 500-szor ütött le egy billentyűt, amit a Guinness Rekordok Könyve is hitelesített.
A Rubik-kocka léte eleve okot ad a magyar büszkeségre, de amit egy hazai csapat művelt vele, az minden képzeletet felülmúlt. Egyetlen nap leforgása alatt több mint 10 000 darabot raktak ki. Ez előtt a teljesítmény előtt még maga Rubik Ernő is kalapot emelne.
2012-ben a magyar fővárosban olyat láttunk, amitől még a legkeményebb szívek is ellágyultak: több mint 2500 pár ringatózott egyszerre egy gigantikus lassúzás keretében. Ezzel a budapesti tömeg képletesen átvette a szerelem városa címet a korábbi csúcstartó Párizstól.
Mezei Csaba és Farkas Zoltán 2003-as rekord-kísérlete után valószínűleg minden porcikájuk napokig sajgott. A rekordkísérlet tíz órája alatt 57 603-szor vágták egymást a földhöz különböző dzsúdó-fogások segítségével. Ehhez nemcsak fizikai erő, de elképesztően magas fájdalomküszöbre is szükségük volt.
Legyünk büszkék hát ezekre az eredményekre, mert ezek mind azt bizonyítják, hogy ha igazán elhatározunk valamit, akkor nincs lehetetlen előttünk!
