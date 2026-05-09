A magyarok nem ismernek lehetetlent – Íme az 5 legelképesztőbb Guinness rekord

A magyar népről azt tartják, hogy szívós és makacs. Mi sem bizonyítja jobban, hogy kis hazánk 11-szer is szerepel a Guinness Rekordok Könyvében. Ezek közül válogattuk ki az 5 legelképesztőbbet, amivel Magyarország elfoglalta méltó helyét a világ legkülönlegesebb teljesítményei között, porig alázva a nemzetközi mezőnyt. Elképesztő magyar Guinness Rekordok következnek!

KAPOSVÁR, MAGYARORSZÁG – JÚLIUS 23.: Számos résztvevő a magyar Guinness rekord-kísérleten (a legtöbb ember, aki egyszerre tartja a levegőben a labdát zsonglőrködés közben) – 2009. július 23., Kaposvár, Magyarország

Forrás: Shutterstock

A magyar óriáskönyv.

Havasi Balázs, a zongoravirtuóz.

Tízezernél is több Rubik-kocka kirakása.

A legtöbb lassúzó pár.

A legtöbb dzsúdó-dobás.

Mi, magyarok nemcsak Nobel-díjasokban vagyunk erősek, hanem abban is, hogy miként feszegessük a határokat. A következő összeállításunkban olyan magyar Guinness Rekordokat mutatunk be, amelyek bebizonyították: a lehetetlen nem tény, hanem csak egy vélemény.

Az 5 legnagyobb magyar Guinness Rekord

A legsúlyosabb olvasmány

A szinpetri óriáskönyvet, amely az Örökségünk – a Gömör-Tornai-Karszt természeti és kultúrtörténeti értékei címet viseli, Varga Béla és fia, valamint Varga Gábor papírmérnök álmodták meg és valósították meg. A 346 oldalas, 1420 kilós, több méter magas alkotást 26 szakember közreműködésével, 4 év alatt hozták létre.

A világ legfürgébb ujjai

Thurzó Zoltán, nagyváradi származású zongoraművész 2024 októberében döntötte meg az addig Pintér Bence által tartott világrekordot, amikor 30 másodperc alatt 500-szor ütött le egy billentyűt, amit a Guinness Rekordok Könyve is hitelesített.

Thurzó Zoltán, zongoraművész.

Foto:Youtube

A világ legtöbb kirakott kockája huszonnégy óra alatt

A Rubik-kocka léte eleve okot ad a magyar büszkeségre, de amit egy hazai csapat művelt vele, az minden képzeletet felülmúlt. Egyetlen nap leforgása alatt több mint 10 000 darabot raktak ki. Ez előtt a teljesítmény előtt még maga Rubik Ernő is kalapot emelne.

Runik Ernő az általa feltalált mágikus kocka társaságában.

Fotó: MW

A legtöbb páros tánc

2012-ben a magyar fővárosban olyat láttunk, amitől még a legkeményebb szívek is ellágyultak: több mint 2500 pár ringatózott egyszerre egy gigantikus lassúzás keretében. Ezzel a budapesti tömeg képletesen átvette a szerelem városa címet a korábbi csúcstartó Párizstól.