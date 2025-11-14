Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
„192 ezer forintért tették ezt, ennyit ért nekik a kisfiam élete” - megszólal Szita Bence édesanyja

Szita Bence
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 19:10
gyilkosságSzita Szilviafájdalom
Szita Szilvia most először vállalta, hogy olyan dolgokat is megoszt a nyilvánossággal, amit eddig még soha. Szita Bence édesanyja kendőzetlenül mesélt az elmúlt 13 év borzalmairól, függőségéről és megbocsátásról.

Megtörten mesélt az elmúlt 13 év borzalmairól Szita Szilvia, Szita Bence édesanyja, aki először tárta a nyilvánosság elé a legintimebb titkait. A gyászoló anya soha nem felejti el azt a napot, 2012. október 29-ét, amikor kisfia életét bestiális kegyetlenséggel kioltották. Bencét a mostohaanyja felbujtására és közreműködésével két hajléktalan gyilkolta meg, különösen kegyetlen módon. Mindössze 192 ezer forintért követtek el felfoghatatlan bűnt. Bence édesanyját a lelkiismeret örökké gyötörni fogja.

Szita Bence
Szita Bence sírjához minden évben rengetegen látogatnak ki. Játékkal, virággal és mécsesekkel van tele a 13 évvel ezelőtt meggyilkolt kisfiú sírja Fotó: Bors

 

 

192.000 forintért tették, ennyit ért nekik a kis Szita Bence élete 

 

192 ezer forintért tették ezt meg. Ennyit ért nekik a kisfiam élete.

– hangzott el az anya döbbenetes mondata. Szilvia a mai napig nem tudja feldolgozni a tragédiát. A gyilkosok még csak magyarázatot sem adtak a tettükre, egymásra mutogatva próbálták hárítani a felelősségüket.

 

Kertész azt mondta hogy meg lett fenyegetve. Hogy ő csak sírt ásott. Bogdán azt mondta, hogy pénzért tette, Erika meg, hogy fél tőlük meg minden, holott ő tartotta a zseblámpát. El nem tudom képzelni azt a félelmet, azt a fájdalmat, amit a kisfiam átélt

 – mondja Szita Szilvia, akinek legfőbb fájdalma a kis Bence utolsó pillanatainak borzalma.

 

Függőség, bezártság, titkos menekülési terv

Az édesanya beszélt azokról az évekről is, amikor Bence a nevelőapjával, Gyöngyi Sándorral élt. Szilvia nem volt abban az állapotban, hogy nevelje kisfiát, függőséggel küzdött, és zűrös, bántalmazó párkapcsolata miatt szinte rabként élt Sántoson.

 

Amit tudni kell, amit még soha senkinek nem mondtam el, de tényleg, még a szüleimnek se, hogy én a családsegítővel kapcsolatban voltam, és az ő segítségével, úgymond titokban, már keresett nekem munkát és egy anyaotthont, hogy majd jön Bence, és mi Sántosról eljöjjünk

- meséli könnyek közepette a megtört anya. Azonban a sors közbeszólt. Szilviát akkori párja brutális módon elzárta a világtól: 

Hát én ott, Sántoson be voltam zárva, szó szerint. Biciklizárral volt bezárva a kiskapu. Tehát én ott 9 évig laktam, de ott kétszer nem voltam a boltban

- mondja Szilvia.

 

A legnagyobb bűntudat

A gyilkosokon kívül mást is hibáztat fia haláláért: saját magát. A bűntudat örök teherként nyomja a vállát.

Igen. Magamat is, mert hogy miért nem próbáltam...  akkor már volt egészségügyi problémám, meg el akartam rendezni minél előbb, hogy meglegyen az a kis lakás meg a munkahely, és a Bencus maradjon ki ebből

- zárja mondanivalóját a gyászoló édesanya.

 

A magány felemészt

Szita Szilvia egyedül él, betegen, megélhetési gondokkal küzd. Azt mondja, soha, de soha nem tudja feldolgozni a borzalmas tragédiát, és az ünnepek számára borzalmasak. A fájdalom 13 év után sem csillapodik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
