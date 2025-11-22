Szita Bence meggyilkolása óta 13 év telt el. A vagány, tízéves, motoros kisfiút, szörnyű kínok közepette meggyilkolták. A felfoghatatlan tragédia máig feldolgozhatatlan Szita Szilvia, az édesanya számára, akinek életét fizikailag és lelkileg is tönkretette a mérhetetlen fájdalom.
Szilvia hosszú évek után először beszélt a Borsnak olyan titkokról, amelyeket még a szüleinek sem mesélt el: Bence halála előtt a családsegítővel egyeztetett munkáról és anyaotthonról, hogy titokban elköltözhessen Sántosról, menekült korábbi élettársától, aki bezárva tartotta, és mellette még meg is csalta.
A befelé fordulás és a magány miatt szenvedélybeteg lett, de a tragédia utáni időszak hozta el a mélypontot. Pár hónappal Bence halála után a kétségbeesett édesanya öngyilkossággal próbálkozott:
Kivittem a sok gyógyszert, meg alkoholt ittam rá
- mesélte a Borsnak a megtört asszony. Végül kórházba került, ahol az ápolók szavai ébresztették rá, hogy a lánya és az édesanyja miatt muszáj élnie, talpra kell állnia.
A gyász felemésztette Szilvia egészségét: ma már epilepsziával, magas vérnyomással, tüdőbetegséggel és pszichés problémákkal küzd. Epilepsziás rohamok miatt többször össze-vissza törte a testét, eltörtek a végtagjai, a csigolyája is. Rengeteg gyógyszert szed, de altatóval is alig tud aludni. A sok betegség miatt leszázalékolták, de rokkantnyugdíjat még nem kap. Egy olyan helyen dolgozik, ahol más, megváltozott munkaképességű emberek veszik körül. Itt próbálnak erőt meríteni egymásból.
A mai napig kísérti az a kép, amit a rendőrségi iratismertetésen látott a fiáról. A nyomozó hiába kérte, hogy ne nézze meg a helyszínelős fotókat, Szilvia muszájnak érezte, hogy szembesüljön a valósággal. Azóta hiába álmodik szépeket, az a borzalmas kép mindig beugrik.
A kisfiú temetőjét rendszeresen látogatja, a gyertyákkal teli sír némi vigaszt nyújt, ami azt jelzi: az emberek nem felejtenek.
Bencus hiánya, az a tudat, hogy egy talpraesett vidám srác lenne ma 24 évesen, sosem múlik el
- mesélte könnyek között, a megtört anya.
Magányosan, egyedül? Vagy inkább egy párral, aki sosem fogja megérteni bánatát? Sokszor tette fel magának ezt a kérdést Bence édesanyja. Szilvia elhatározta: él és küzd tovább a lányáért, édesanyjáért, és a hitébe kapaszkodva nem engedi magát lecsúszni, tisztán és rendezetten megy a munkahelyére. Elmondta, hogy már nem szeretne összeköltözni senkivel. Túl sok rossz tapasztalat érte a párkapcsolatokban.
Vannak nagyon rossz napjaim, amikor az ágyból felkelés is nehezen megy. Meg kell erőltessem magam. Amikor szinte egész nap csak sírok. Úgysem értenék meg...
- mesélte a megtört asszony.
Egy barátra, akivel néha elmegy sétálni és beszélgetni, nagyobb szüksége lenne. Nehéz anyagi körülmények között él kaposvári albérletében. Az albérletet is csak nehezen tudja kifizetni. Lánya külföldön kezdett új életet, a párjával. Azt várja, hogy szülessen egy kis unokája. Az örömet hozna az életébe.
