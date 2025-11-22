Szita Bence meggyilkolása óta 13 év telt el. A vagány, tízéves, motoros kisfiút, szörnyű kínok közepette meggyilkolták. A felfoghatatlan tragédia máig feldolgozhatatlan Szita Szilvia, az édesanya számára, akinek életét fizikailag és lelkileg is tönkretette a mérhetetlen fájdalom.

Szilvia féltve őrzött fényképeinek egyike, a kicsi Szita Bencével Fotó: Bors

Szita Bence édesanyjának eddig rejtett titkai

Szilvia hosszú évek után először beszélt a Borsnak olyan titkokról, amelyeket még a szüleinek sem mesélt el: Bence halála előtt a családsegítővel egyeztetett munkáról és anyaotthonról, hogy titokban elköltözhessen Sántosról, menekült korábbi élettársától, aki bezárva tartotta, és mellette még meg is csalta.

A befelé fordulás és a magány miatt szenvedélybeteg lett, de a tragédia utáni időszak hozta el a mélypontot. Pár hónappal Bence halála után a kétségbeesett édesanya öngyilkossággal próbálkozott:

Kivittem a sok gyógyszert, meg alkoholt ittam rá

- mesélte a Borsnak a megtört asszony. Végül kórházba került, ahol az ápolók szavai ébresztették rá, hogy a lánya és az édesanyja miatt muszáj élnie, talpra kell állnia.

A gyász felemésztette Szilvia egészségét: betegségek és rohamok gyötrik

A gyász felemésztette Szilvia egészségét: ma már epilepsziával, magas vérnyomással, tüdőbetegséggel és pszichés problémákkal küzd. Epilepsziás rohamok miatt többször össze-vissza törte a testét, eltörtek a végtagjai, a csigolyája is. Rengeteg gyógyszert szed, de altatóval is alig tud aludni. A sok betegség miatt leszázalékolták, de rokkantnyugdíjat még nem kap. Egy olyan helyen dolgozik, ahol más, megváltozott munkaképességű emberek veszik körül. Itt próbálnak erőt meríteni egymásból.

A mai napig kísérti az a kép, amit a rendőrségi iratismertetésen látott a fiáról. A nyomozó hiába kérte, hogy ne nézze meg a helyszínelős fotókat, Szilvia muszájnak érezte, hogy szembesüljön a valósággal. Azóta hiába álmodik szépeket, az a borzalmas kép mindig beugrik.

A kisfiú temetőjét rendszeresen látogatja, a gyertyákkal teli sír némi vigaszt nyújt, ami azt jelzi: az emberek nem felejtenek.

Bencus hiánya, az a tudat, hogy egy talpraesett vidám srác lenne ma 24 évesen, sosem múlik el

- mesélte könnyek között, a megtört anya.