"Ezt soha nem lehet elfelejteni” – 13 éve gyilkolták meg Szita Bencét, megszólalt a nagybátyja

Szita Bence élete éppen pozitív fordulatot vehetett volna, amikor kegyetlenül végeztek vele. Az anyja ugyanis anyagi problémák miatt nem tudta nevelni a fiút, aki emiatt a nővéréhez és annak apjához, Gyöngyi Sándorhoz került. A férfi úgy törődött Bencével, mintha a saját gyereke lenne, ez azonban nem tetszett a párjának, P. Erikának. Féltékenysége odáig fajult, hogy eltervezte, végez a fiúval.
Gyöngyi Sándor és P. Erika kapcsolata megromlott, miután Szita Bence a férfihoz került, ugyanis a fiú nem jött ki jól a nő hasonló korú gyerekével. Emiatt a férfi úgy döntött, hogy mindenkinek jobb lesz, ha a nő és a fia elköltöznek tőlük, és így folytatják tovább a kapcsolatukat. P. Erika azonban ezt nem tudta elfogadni, azt gondolta, hogy Bence az, aki közé és Sándor közé áll. Eldöntötte, hogy végez a fiúval azért, hogy újra együtt élhessen a férfival.
A nő 2012. október 29-én rávette Szita Bencét, hogy Felsőmocsoládról menjen el hozzá Kaposvárra, és töltsenek együtt pár napot. Sándor elengedte oda a fiút, aki örült ennek, mert így a nővérével tölthetett egy kis időt, aki időközben P. Erikához költözött.
Innentől kezdve azonban teljesen máshogy alakult minden, mint ahogy azt Bence szerette volna. A nő ugyanis felvette őt a kocsijával, de nem volt egyedül. Vele volt két férfi is, B. József és K. József. A két hajléktalant P. Erika bérelte fel, hogy végezzenek a fiúval. Először egy kocsmához vitték, ahol bort itattak vele, hogy a fiú kábult legyen. Ezek után Sántos külterületére vitték egy erdőhöz. Ott brutálisan megkínozták, késsel és ásóval többször megsebesítették, majd egy előre kiásott gödörben eltemették. Később az orvosszakértői vélemény megállapította, hogy Szita Bence még élt, amikor elásták.
Amikor a gyilkos banda már azt hitte, hogy megúszhatják, vadászok zavarták meg őket. Bejelentést is tettek a rendőrségre, hogy láttak egy gyanús autót a környéken, valamint felírták P. Erika autójának a rendszámát. A vadászok miatt végül egy másik helyre vitték át a gyilkosok a holttestet, nehogy lebukjanak.
A nő ezek után felhívta a fiú nevelőapját, Gyöngyi Sándort és azt hazudta neki, hogy a fiú az egyik hipermarket parkolójában elszökött tőle. Napokig úgy tett, mintha nem tudná, hol van a gyerek. A hatóságoknak is jelentették a fiú eltűnését, akik pár nappal később, november 3-án megtalálták Bence elásott holttestét Toponár könyékén.
A holttest megtalálása és a vadászok bejelentése után a rendőrök gyorsan elfogták P. Erikát és a két társát. A bíróságon P. Erika érzelmek nélkül számolt be az esetről. Eleinte azt állította, hogy a kocsiból hallgatta végig Bence meggyilkolását, később azonban a fiú nyakán megtalálták a lábnyomait, ami azt jelentette, hogy ő is részt vett a megkínzásában, meggyilkolásában.
P. Erikát és a két férfit 2014 januárjában életfogytiglani büntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla. A nő 2017 januárjában a tököli rabkórházban halt meg mellrákban, B. József és K. József pedig 2019-ben halt meg a rabkórházban.
Gyöngyi Sándornak, Szita Bence nevelőapjának két kívánsága volt. Az egyik, hogy túlélje Bence gyilkosait, a másik pedig az, hogy a fiú mellé temessék el, ha ő is meghal. Mindkettő teljesült, Sándor 2020-ban halt meg. A férfi búcsúztatója ugyanazon a napon volt, mint amikor Szita Bencét eltemették 8 évvel korábban.
Bence eltűnésekor én szerveztem meg a keresést. Borzalmas volt. A mai napig él bennem. Ezt soha nem lehet elfelejteni
- mondta el a Borsnak Szita János, az áldozat nagybátyja.
„Nekem Bence édesanyja, Szilvi a testvérem. Sokáig édesanyám, azaz Bence nagymamája nevelte Bencét. Anyukám most 79 éves, több szívműtéten esett át. Azért is került el tőle Bence annak idején és nevelte Sanyi, mert anyu már akkor nagyon beteges volt. Ilyenkor, az évfordulón anyuval szoktunk kimenni a temetőbe és megemlékezünk Bencéről. Ezt a borzalmas tragédiát soha nem fogjuk kiheverni. Felfoghatatlan...”
