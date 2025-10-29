"Ezt soha nem lehet elfelejteni” – 13 éve gyilkolták meg Szita Bencét, megszólalt a nagybátyja

Szita Bence élete éppen pozitív fordulatot vehetett volna, amikor kegyetlenül végeztek vele. Az anyja ugyanis anyagi problémák miatt nem tudta nevelni a fiút, aki emiatt a nővéréhez és annak apjához, Gyöngyi Sándorhoz került. A férfi úgy törődött Bencével, mintha a saját gyereke lenne, ez azonban nem tetszett a párjának, P. Erikának. Féltékenysége odáig fajult, hogy eltervezte, végez a fiúval.

Szita Bence 11 éves volt, amikor 2012-ben meggyilkolták Fotó: Lang Róbert

Féltékenység miatt halt meg Szita Bence

Gyöngyi Sándor és P. Erika kapcsolata megromlott, miután Szita Bence a férfihoz került, ugyanis a fiú nem jött ki jól a nő hasonló korú gyerekével. Emiatt a férfi úgy döntött, hogy mindenkinek jobb lesz, ha a nő és a fia elköltöznek tőlük, és így folytatják tovább a kapcsolatukat. P. Erika azonban ezt nem tudta elfogadni, azt gondolta, hogy Bence az, aki közé és Sándor közé áll. Eldöntötte, hogy végez a fiúval azért, hogy újra együtt élhessen a férfival.

A nő 2012. október 29-én rávette Szita Bencét, hogy Felsőmocsoládról menjen el hozzá Kaposvárra, és töltsenek együtt pár napot. Sándor elengedte oda a fiút, aki örült ennek, mert így a nővérével tölthetett egy kis időt, aki időközben P. Erikához költözött.

P. Erika, aki eltervezte a fiú meggyilkolását Fotó: Löffler Péter

Innentől kezdve azonban teljesen máshogy alakult minden, mint ahogy azt Bence szerette volna. A nő ugyanis felvette őt a kocsijával, de nem volt egyedül. Vele volt két férfi is, B. József és K. József. A két hajléktalant P. Erika bérelte fel, hogy végezzenek a fiúval. Először egy kocsmához vitték, ahol bort itattak vele, hogy a fiú kábult legyen. Ezek után Sántos külterületére vitték egy erdőhöz. Ott brutálisan megkínozták, késsel és ásóval többször megsebesítették, majd egy előre kiásott gödörben eltemették. Később az orvosszakértői vélemény megállapította, hogy Szita Bence még élt, amikor elásták.

Vadászok buktatták le őket

Amikor a gyilkos banda már azt hitte, hogy megúszhatják, vadászok zavarták meg őket. Bejelentést is tettek a rendőrségre, hogy láttak egy gyanús autót a környéken, valamint felírták P. Erika autójának a rendszámát. A vadászok miatt végül egy másik helyre vitték át a gyilkosok a holttestet, nehogy lebukjanak.