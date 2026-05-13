Háromgyerekes apa zuhant halálba egy tetőtéri bárból – családja szívszorító búcsút vett

Megdöbbentő tragédia rázta meg az angliai Birminghamet: életét vesztette egy háromgyermekes családapa, miután több emeletet zuhant egy tetőtéri bárból.

A 40 éves Richard Ayling május 3-án esett le a Herman and Cooper nevű bárból. A férfit súlyos sérülésekkel szállították a birminghami Queen Elizabeth Kórházba, ahol egy nappal később, családja körében meghalt. A volt katona halálának ügyében ezen a héten indult halottkémi vizsgálat Birminghamben. A halottkém a tragédiát „erőszakos és nem természetes halálesetként” írta le. Az eljárást augusztus 10-ig elnapolták. A bár vezetősége közleményben reagált az esetre, amiben azt írták: mélyen megrendítette őket a tragédia.

Gondolataink az elhunyt családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban

– közölték.

Richard Ayling eredetileg Németországból származott és karbantartó mérnökként dolgozott. Feleségével, Amyvel a derbyshire-i Newhall településen éltek három gyermekükkel: Ronnieval, Ellievel és Logannel. A tragédia után gyűjtést indítottak a család támogatására. A GoFundMe-oldalon úgy fogalmaztak: Richard elvesztése hirtelen és pusztító veszteség volt mindazok számára, akik ismerték. Szerettei szerint Richard családcentrikus ember volt. Nemrég vette feleségül szeretett párját, Amyt, akivel közösen építették életüket és nevelték gyermekeiket.

Büszke és odaadó édesapa volt, akinek családja jelentette a világ közepét

- írták róla.

A közlemény szerint Richard több mint húszéves tapasztalattal rendelkezett a vasúti iparban, emellett részmunkaidős tűzoltóként is dolgozott, tudta meg a Mirror.

Mindig másokért élt, akár a munkájában, akár a mindennapokban

– tették hozzá.