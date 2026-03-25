Egy hétig a gyermek gyomrában lehettek a mágnesek – megszólal a műtétet felügyelő orvos

A 11 éves kisfiú szinte észrevétlenül került bajba. Egy ártalmatlannak tűnő társasjáték elemei akár egy egész héten át a gyomrában lehettek, mielőtt a szülők felfedezték volna a játékdarabok hiányát. A lenyelt mágnesek szerencsére nem okoztak nagy tragédiát.

A lenyelt mágneseket szerencsére tisztán lehetett látni a röntgenfelvételeken, ez megkönnyítette az orvosok feladatát.

Fotó: www.heimpalkorhaz.hu

Az orvosok is meglepődtek, amikor lenyelt mágneseket láttak a röntgenfelvételen

A kisfiú egy társasjátékhoz tartozó 20 darab mágnest nyelt le, ami végül komoly orvosi beavatkozást tett szükségessé. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosai először endoszkópos úton próbálták eltávolítani az idegen testeket, azonban a mágnesek erőssége és tömege miatt ez nem volt sikeres, így nem tudták elkerülni a műtétet. A kisfiú valószínűleg közvetlenül egymás után nyelhette le az elemeket, mert a mágnesek egyben, összekapcsolódva helyezkedtek el a gyomrában.

Most Dr. Ringwald Zoltánt, a Sebészeti, Baleseti Sebészeti és Helyreállító Sebészeti Központ osztályvezető főorvosát kérdeztük a részletekről.

Önmagában egy mágnes lenyelése ritkán okoz komoly problémát. A veszély akkor jelentkezik, ha a gyermek több mágnest nyel le, különböző időpontokban

– részletezte az orvos.

Ilyenkor előfordulhat, hogy a mágnesek a bélrendszer különböző szakaszaiban helyezkednek el és egymáshoz tapadhatnak a bélszakaszokon keresztül, közéjük szorulhat a bélfal. Ez akadályozza a vérkeringést, ami szövetelhaláshoz és akár a bél kilyukadásához vezethet. Szerencsére most nem ez történt, de így is műtétre volt szükség.

20 darab, egyenként 2 centiméteres mágnest nyelt le a kisfiú.

Fotó: www.heimpalkorhaz.hu

A szakorvos hangsúlyozza: a megelőzés a legfontosabb

A kisebb gyermekek hajlamosak mindent a szájukba venni, de idősebb korban is előfordulhat hasonló baleset – különösen, ha a gyermek fejlődésében eltérés tapasztalható, vagy játék közben veszi a tárgyakat a szájába.

Az idegen tárgy lenyelésének jellegzetes tünete lehet a nyelési nehézség, köhögés, fokozott nyálzás

– tájékoztatott az orvos arról, mire érdemes a szülőknek felfigyelniük.