Egy hétig a gyermek gyomrában lehettek a mágnesek – megszólal a műtétet felügyelő orvos

A 11 éves kisfiú szinte észrevétlenül került bajba. Egy ártalmatlannak tűnő társasjáték elemei akár egy egész héten át a gyomrában lehettek, mielőtt a szülők felfedezték volna a játékdarabok hiányát. A lenyelt mágnesek szerencsére nem okoztak nagy tragédiát.
A kisfiú egy társasjátékhoz tartozó 20 darab mágnest nyelt le, ami végül komoly orvosi beavatkozást tett szükségessé. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosai először endoszkópos úton próbálták eltávolítani az idegen testeket, azonban a mágnesek erőssége és tömege miatt ez nem volt sikeres, így nem tudták elkerülni a műtétet. A kisfiú valószínűleg közvetlenül egymás után nyelhette le az elemeket, mert a mágnesek egyben, összekapcsolódva helyezkedtek el a gyomrában.
Most Dr. Ringwald Zoltánt, a Sebészeti, Baleseti Sebészeti és Helyreállító Sebészeti Központ osztályvezető főorvosát kérdeztük a részletekről.
Önmagában egy mágnes lenyelése ritkán okoz komoly problémát. A veszély akkor jelentkezik, ha a gyermek több mágnest nyel le, különböző időpontokban
– részletezte az orvos.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a mágnesek a bélrendszer különböző szakaszaiban helyezkednek el és egymáshoz tapadhatnak a bélszakaszokon keresztül, közéjük szorulhat a bélfal. Ez akadályozza a vérkeringést, ami szövetelhaláshoz és akár a bél kilyukadásához vezethet. Szerencsére most nem ez történt, de így is műtétre volt szükség.
A kisebb gyermekek hajlamosak mindent a szájukba venni, de idősebb korban is előfordulhat hasonló baleset – különösen, ha a gyermek fejlődésében eltérés tapasztalható, vagy játék közben veszi a tárgyakat a szájába.
Az idegen tárgy lenyelésének jellegzetes tünete lehet a nyelési nehézség, köhögés, fokozott nyálzás
– tájékoztatott az orvos arról, mire érdemes a szülőknek felfigyelniük.
A helyzet súlyosságának megítélésében két fő szempontot érdemes figyelembe venni. Az egyik a lenyelt tárgy mérete: például egy apró kavics lenyelése nem feltétlenül ad okot komoly aggodalomra. A másik tényező az, hogy milyen tárgyról van szó. A mérgező anyagok – például savak és lúgok – egész kis mennyiségben is súlyos károsodást okozhatnak. Különösen veszélyesek az elemek, főként a lapos, úgynevezett gombelemek. Ezek a nyálkahártya redőiben megrekedve elektromos áramkört zárhatnak, ami rövid idő alatt égési sérülést idézhet elő. A legnagyobb kockázat akkor áll fenn, ha az elem a nyelőcsőben akad el, ahol a nyelőcső fala összezárhatja a két pólust. Ez súlyos, akár életveszélyes állapothoz vezethet, ezért azonnali beavatkozást igényel: az elemet lehetőség szerint egy órán belül el kell távolítani. Fontos üzenet a szülők számára: ha fennáll a gyanú, hogy a gyermek elemet nyelt, haladéktalanul gyermekellátó központba kell vinni.
Nemcsak idegen tárgyak, hanem étel is okozhat problémát. Éppen ezért lényeges, hogy evés közben a gyermek nyugodtan üljön, ne mozogjon, ne játsszon, mert egy hirtelen mozdulat félrenyeléshez vezethet. Dr. Ringwald Zoltán főorvos arra is figyelmeztet, hogy a legtöbb ilyen baleset megelőzhető:
Fontos, hogy a kisgyermekek környezetében ne legyenek apró tárgyak, a játékok pedig megfelelő minőségűek és biztonságosak legyenek. Emellett kerülni kell, hogy vegyszerek – például fertőtlenítők vagy a színes mosószer-kapszulák – elérhető közelségben legyenek, hiszen ezek is komoly veszélyt jelenthetnek.
A háztartási balesetek nagy része tudatos odafigyeléssel megelőzhető. Ami a mágnest nyelt kisfiú sorsát illeti: a beavatkozást követően teljesen felépült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.