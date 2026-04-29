Sokk a nyílt utcán: dobogó szívet varrt össze 7 perc alatt a magyar főorvos

Filmekbe illő jelenet zajlott az utcán: egy szíven szúrt férfit kellett azonnal megoperálni, és a helyszínen szolgálatban lévő főorvos nem is habozott. A nyílt utcán végezte az életmentő szívműtétet Dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Bár kórházi vezetőként dolgozik, mivel nagyon szereti a hivatását, vállal szolgálatot a légimentőknél is – az eset idején éppen ügyeletben volt. Április 26-án egy harminc év körüli, szíven szúrt férfihoz riasztották a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. csapatát.
A főorvos a szigorú szakmai protokollokat követve, ugyanakkor a rendkívüli helyzethez alkalmazkodva úgy döntött: nincs idő szállításra, a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni. A nyílt utcán – steril műtői háttér és korszerű eszközök nélkül – megnyitotta a sérült mellkasát, és hét perc alatt összevarrta a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásig. Dr. Dubóczki Zsolt kiemelkedő sebészi tapasztalata kulcsszerepet játszott a beavatkozás sikerében. A daganatsebészetben megszerzett precizitás, a tudatosan felépített műtéti folyamatok és a fegyelmezett munkavégzés olyan biztos technikai alapot adnak, amely extrém körülmények között is lehetővé teszi a gyors és pontos cselekvést. Mint elmondta, a daganatsebészeti és a mentőmunka közös alapja a szigorú szabályrendszer és az összeszokott, felkészült csapat, akik együtt küzdenek az emberi élet megmentéséért. Az Országos Onkológiai Intézet műtőiben szerzett tapasztalat közvetlenül segíti a gyors döntéshozatalt, amely a légimentés során gyakran életet ment.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.