Sokk a nyílt utcán: dobogó szívet varrt össze 7 perc alatt a magyar főorvos

Filmekbe illő jelenet zajlott az utcán: egy szíven szúrt férfit kellett azonnal megoperálni, és a helyszínen szolgálatban lévő főorvos nem is habozott. A nyílt utcán végezte az életmentő szívműtétet Dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Bár kórházi vezetőként dolgozik, mivel nagyon szereti a hivatását, vállal szolgálatot a légimentőknél is – az eset idején éppen ügyeletben volt. Április 26-án egy harminc év körüli, szíven szúrt férfihoz riasztották a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. csapatát.

Életmentő szívműtét: hét perc alatt varrta össze a dobogó szívet az utcán, a főorvos.

Nyílt utcán került sor az életmentő szívműtétre

A főorvos a szigorú szakmai protokollokat követve, ugyanakkor a rendkívüli helyzethez alkalmazkodva úgy döntött: nincs idő szállításra, a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni. A nyílt utcán – steril műtői háttér és korszerű eszközök nélkül – megnyitotta a sérült mellkasát, és hét perc alatt összevarrta a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásig. Dr. Dubóczki Zsolt kiemelkedő sebészi tapasztalata kulcsszerepet játszott a beavatkozás sikerében. A daganatsebészetben megszerzett precizitás, a tudatosan felépített műtéti folyamatok és a fegyelmezett munkavégzés olyan biztos technikai alapot adnak, amely extrém körülmények között is lehetővé teszi a gyors és pontos cselekvést. Mint elmondta, a daganatsebészeti és a mentőmunka közös alapja a szigorú szabályrendszer és az összeszokott, felkészült csapat, akik együtt küzdenek az emberi élet megmentéséért. Az Országos Onkológiai Intézet műtőiben szerzett tapasztalat közvetlenül segíti a gyors döntéshozatalt, amely a légimentés során gyakran életet ment.