Most érkezett: lövöldözés volt Monoron, idős férfiért jött a mentőhelikopter

Lapunk úgy értesült, hogy egy idős lakóhoz, B. Lászlóhoz riasztották a rendőrséget ma (május 11-én) délután. Úgy tudjuk, hogy a zsaruk mellett a terrorelhárítás munkatársai is megérkeztek a helyszínre, a lakók pedig hamarosan több lövést, majd nem sokkal később mentősök és mentőhelikopter hangjait hallották. A lövöldözés Monoron sokkolta a helyieket, ugyanis úgy tudni, hogy Laci bácsival nem először akadt gondjuk a környéken lakóknak.

Lövöldözés Monoron: kivonult a rendőrség, a terrorelhárítás, a mentők, a helyszínelők Fotó: Bors

Lapunk úgy értesült, hogy a balhé a késő délutáni-kora esti órákban robbant ki, ekkor vélhetően a lakók riadóztatták a rendőrséget. Mint azt megtudtuk, a férfi többször is sokkolta már a helyieket, többek között pucérkodással és hangoskodással is rémületet keltett a környéken.

Úgy értesültünk, az is megesett, hogy László késsel mászkált a településen, ahol többekbe is belekötött, míg máskor a légpuskáját kapta elő.

A szomszédokat is gyakran megfenyegette. Úgy tudjuk, ez most is így történt: a férfi kiabált és fegyverrel hadonászott. Ezért hamarosan már a Terrorelhárítás embereit is riasztották, akik páncélozott autóval siettek a családi házas környékre.

Úgy tudjuk, hogy a TEK a szomszédos telekről közelítette meg a férfi házát, azonban hiába szólították fel, a férfi agresszíven reagált, nem sokkal később pedig a környéken több lövést is hallottak. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt az eset, a helyiek azt pletykálják, hogy a férfi a hatóság embereire is rálőtt. Végül pedig a férfit mentő vitte el.

A területet lezárták, a helyiek sem tudják pontosan, mi történt Fotó: Bors

Egy környékbeli férfi szerint nem sokkal a mostani eset előtt már jártak kint Lászlónál:

"Valamelyik nap, talán tegnap is voltak kint nála a rendőrök, gondolom, hozta a szokásos formáját. Hogy most mi történt, nem tudjuk pontosan, csak azt, hogy lövéseket lehetett hallani, meg rengetek mentő, rendőr, páncélautó állt az utcában. Az öreg valószínűleg már nem volt teljesen ép szellemileg" - mondta el a Borsnak egy helybéli.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal cikkünket frissítjük.



