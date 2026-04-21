Nincsenek szavak! Elhunyt a szeretett popikon

Családja jelentette be a szomorú hír, miszerint Alan Osmond, a 70-es évek popikonja és a család legidősebb tagja elhunyt. Alan a The Osmonds együttes tagja és gitárosa volt, április 20-án hagyta itt családját.

Családja a közleményben írta, hogy az énekes halálakor mellette volt felesége, Suzanne és fiai, de a halál okát nem hozták nyilvánosságra. Alan Osmond negyven évig küzdött szklerózis multiplexszel, 1987-ben diagnosztizálták nála először a betegséget.

George Virl Osmond Sr. és Olive Osmond harmadik gyermekeként született 1958-ban, 12 évesen öccsei, Wyne, Merill és Jay szerepelt vele együtt egy műsorban- írja a The Sun.

Később zenekart alapítottak The Osmonds néven, popzenei irányzattal, majd egyhamar szupersztárokká nőtték ki magukat. Olyan slágereik voltak, mint a One Bad Apple, a Yo-Yo, a Down by the Lazy River és a Love Me for a Reason. Alan 2007-ben kilépett a zenekarból, testvérei pedig szólókarrierbe kezdtek.

2024-ben kiadta memoárját „One Way Ticket" címmel. Nyolc fia, harminc unokája és öt dédunokája született.