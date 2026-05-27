A sokat látott orvosok is értetlenül álltak: létfenntartó készülékre került a kislány, akinek csak gyomorrontása volt

Azt gondolták, csak gyomorrontást kapott az a 13 éves brit kislány, aki nem sokkal később már a kórházban küzdött az életéért. Felicity-Jo Rowlett ezelőtt három hónappal betegedett meg, most pedig a család elmondása szerint a jövő bizonytalansága közepette élnek.

Gyomorrontásnak hitték a kislány tüneteit: egy hónappal később már a kórházban küzdöttek az életéért / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A kórházban küzdöttek a kislányért, akinek úgy tűnt, csak gyomorrontása van

A tini először február közepén lett rosszul, és kezdett hányni, mialatt hasi fájdalmakra is panaszkodott. Az édesanyja, Natalie-Anne gyomorrontásra gyanakodott, de a biztonság kedvéért kórházba vitte a lányát, ahol gasztroenteritiszt diagnosztizáltak nála: ez egy gyomorpanasz orvosi elnevezése, amit baktérium vagy vírus is okozhat. A szakemberek azt javasolták a lánynak, igyon sok folyadékot, aki pár órával később jobban érezte magát, így arra jutottak, nincs szükség további vizsgálatokra. Másnap kiengedték, de egy hónappal később, március 15-én Felicity-Jo állapota hirtelen drasztikus romlásnak indult.

Amikor a tinédzser a fájdalmai miatt sírva összeesett, az anyja, Natalie-Anne a Royal Manchester Gyermekkórházba vitte, ahol a lány szeptikus sokkot kapott, és az intenzív osztályra került.

Az orvosok ekkor vették csak észre, hogy Felicity-Jo hegszövettel született a beleiben, amit orvosi néven hasi összenövéseknek neveznek. Általában műtét, gyulladás, esetleg betegség, például vakbélgyulladás vagy endometriózis után jelentkeznek, de lehet veleszületett is, akárcsak Felicity-Jo esetében, és akár életveszélyessé is válhatnak, amennyiben a bél más részeihez tapadnak, elzáródásokat okozva ezzel.

Amikor Felicity-Jo hasa elzáródott, fertőzést okozott, amelyről később kiderült, hogy gombás eredetű. Ezt követően szepszis, egy életveszélyes fertőzésre adott reakció alakult ki nála. A kislány ekkor kómába került, mialatt a teste a betegséggel küzdött, majd két sürgősségi műtéten is átesett, melyek során eltávolították a szövetet, valamint a belei egy részét.

Komolyan azt hittem, itt a vége. Nagyon ijesztő volt

- emlékezett vissza Natalie-Anne Lancashire-ből.