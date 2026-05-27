A sokat látott orvosok is értetlenül álltak: létfenntartó készülékre került a kislány, akinek csak gyomorrontása volt

Azt gondolták, csak gyomorrontást kapott az a 13 éves brit kislány, aki nem sokkal később már a kórházban küzdött az életéért. Felicity-Jo Rowlett ezelőtt három hónappal betegedett meg, most pedig a család elmondása szerint a jövő bizonytalansága közepette élnek.
A tini először február közepén lett rosszul, és kezdett hányni, mialatt hasi fájdalmakra is panaszkodott. Az édesanyja, Natalie-Anne gyomorrontásra gyanakodott, de a biztonság kedvéért kórházba vitte a lányát, ahol gasztroenteritiszt diagnosztizáltak nála: ez egy gyomorpanasz orvosi elnevezése, amit baktérium vagy vírus is okozhat. A szakemberek azt javasolták a lánynak, igyon sok folyadékot, aki pár órával később jobban érezte magát, így arra jutottak, nincs szükség további vizsgálatokra. Másnap kiengedték, de egy hónappal később, március 15-én Felicity-Jo állapota hirtelen drasztikus romlásnak indult.
Amikor a tinédzser a fájdalmai miatt sírva összeesett, az anyja, Natalie-Anne a Royal Manchester Gyermekkórházba vitte, ahol a lány szeptikus sokkot kapott, és az intenzív osztályra került.
Az orvosok ekkor vették csak észre, hogy Felicity-Jo hegszövettel született a beleiben, amit orvosi néven hasi összenövéseknek neveznek. Általában műtét, gyulladás, esetleg betegség, például vakbélgyulladás vagy endometriózis után jelentkeznek, de lehet veleszületett is, akárcsak Felicity-Jo esetében, és akár életveszélyessé is válhatnak, amennyiben a bél más részeihez tapadnak, elzáródásokat okozva ezzel.
Amikor Felicity-Jo hasa elzáródott, fertőzést okozott, amelyről később kiderült, hogy gombás eredetű. Ezt követően szepszis, egy életveszélyes fertőzésre adott reakció alakult ki nála. A kislány ekkor kómába került, mialatt a teste a betegséggel küzdött, majd két sürgősségi műtéten is átesett, melyek során eltávolították a szövetet, valamint a belei egy részét.
Komolyan azt hittem, itt a vége. Nagyon ijesztő volt
- emlékezett vissza Natalie-Anne Lancashire-ből.
Felicity-Jo később egy rövid időre lekerült a létfenntartó gépekről, és úgy tűnt, kezd javulni az állapota, április végén azonban újabb sürgősségi műtétre került sor, melynek során kiderült, hogy a belei három csomóval „összetapadtak”.
A 27 éves tapasztalattal rendelkező vezető sebész is azt mondta, még soha nem látott ehhez hasonlót
- mondta el az édesanya.
Ekkor ileosztómiát kellett végrehajtani a lányon, egy sebészeti beavatkozást, amelynek során a vékonybelet a hasban lévő kis nyíláshoz kötik. A salakanyagok ezután a testen kívülre kerülnek, és egy tasakba gyűlnek össze, megkerülve a vastagbelet. Felicity-Jo ezt követően visszakerült az intenzív ellátásra, és lélegeztetőgépre kapcsolták, hogy a testének legyen lehetősége pihenni és regenerálódni, az orvosok azonban azt a lesújtó hírt közölték a családdal, a kislány talán sohasem gyógyul meg teljesen, mialatt rövidbél szindrómát diagnosztizáltak nála, mivel túl sok bélrendszert voltak kénytelenek eltávolítani.
A feltételezések szerint Felicity-Jo valószínűleg élete végéig szondára lesz utalva, a betegség és annak hosszú távú szövődményei pedig az élettartalmát is korlátozhatják.
A világunk a feje tetejére állt. Hosszú távú orvosi változásokat és kihívásokat próbálunk feldolgozni, amelyeket csak most kezdünk el megérteni
- mondta el az édesanya, aki a kislány édesapjával, Bazzal, nevelőapjával, Harryvel, valamint idősebb nővérével, a 16 éves Padméval folyamatosan Felicity-Jo mellett vannak. A család továbbá egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik támogatást szerezni ebben a mostani nehéz helyzetben, illetve az életre szóló komplex orvosi szükségleteiket is ebből fedeznék – írja a The Sun.
