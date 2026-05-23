„Az orvosok hazaküldtek minket, miközben egy ritka agyi betegség pusztította a fiamat”

Az édesanya azt hitte, vége a világának, amikor kiderült, hároméves fia egy ritka autoimmun betegségben szenved, amely megtámadta az agyát, amitől a kisfiú nem tudott reagálni semmire. Az édesanya úgy fogalmazott, olyan volt, mintha a kisfia ott se lett volna.

Sebrina Limrick fiának, Amarinak a Great Ormond Street Kórházban töltött kétéves kezelés alatt újra kellett tanulnia járni és beszélni, miután agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála.

Az agyvelőgyulladás az agy gyulladása, amelyet vagy az agyba jutó fertőzés (fertőző encephalitis), vagy az immunrendszer téves támadása (posztfertőző vagy autoimmun encephalitis) okoz az Encephalitis International szerint. Amari esetében az utóbbiról volt szó.

Sebrina először 2022 májusában vett észre változást élénk és vidám fiában. „Olyan fiú volt, aki mindig kint rohangált, de aztán sokat kezdett aludni” – mondta a 35 éves Sebrina. „Hirtelen nem akart kimozdulni a házból, és a kedvenc tevékenységeivel sem akart foglalkozni, ami kicsit jobban aggasztott.”

„Egyik éjjel felébredt, és csak bámult a szoba sarkába, és zagyvált, de én nem értettem, mit mond, ami arra késztetett, hogy olyan kérdéseket tegyek fel neki, mint például: Hány éves vagy? Mi a neved? Hol laksz? Mikor van a születésnapod? Ezekre a kérdésekre korábban is tudott válaszolni, de csak úgy nézett rám, mintha fogalma sem lenne, mit mondok.”

Ez arra késztette az aggódó anyát, hogy május 10-én kórházba vigye a kisfiát, ahol egyre inkább meg volt győződve arról, hogy „valami nincs rendben a fejével és az agyával”.

„Úgy éreztem, vége a világomnak”

Az orvosok először hazaküldték őket, miután Amari tüneteit fertőzésnek tulajdonították, de Sebrina azt mondta, további válaszokat kezdett követelni, amikor Amari néhány órával később hányni kezdett.

„Ezen a ponton hihetetlenül frusztrált lettem” – mondta Sebrina. „Amikor végre megvizsgáltak minket, videókat mutattam az orvosnak arról, hogy milyen volt általában, összehasonlítva azzal, amit akkoriban csinált. Szerencsénk volt, hogy aznap este az ügyeletes orvos konzultált a mi orvosunkkal, és azt mondta: »Azt hiszem, tudom, mi ez. Azt hiszem, agyvelőgyulladása van«.”