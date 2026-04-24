Zokogásban tört ki az étteremben a fiatal lány: Csak a fizetésnél derült ki, mit művelt a rendelésnél

New York sosem alszik, és néha méregdrágán méri a vendégszeretetet. Sierra és barátnői egy átlagos, Valentin-nap előtti szombat estére készültek: elegáns vacsora, aztán irány a táncparkett. A tervbe azonban egy apró hiba csúszott: a lányok alig néhány perccel a konyha zárása előtt estek be a luxusétterembe, a kapkodásban pedig Sierra végül tudtán kívül a legdrágább tétel mellett döntött a Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse étlapjáról.
A pincér, Alejandro nem sokat teketóriázott, azonnal közölte a lányokkal, hogy mindössze hat percük van rendelni. Sierra ekkor követte el élete legnagyobb hibáját: a nagy kapkodásban ki sem nyitotta az étlapot.
Hirtelen kellett döntenem. Eszembe jutott, amit a nevelőapám mesélt korábban a tomahawk steakről, így csak annyit vágtam rá: Kérhetek egy olyat?
– emlékezett vissza a lány a sokkoló pillanatra. Sierra tudta, hogy a hús nem lesz olcsó, de álmában sem gondolta volna, hogy egyetlen fogásért vagyonokat fognak legombolni róla.
A vacsora egyébként remekül telt, a hús állítólag isteni volt, de a feketeleves csak a végén érkezett. Amikor a társaság elkezdett tippelgetni, vajon mennyit kell majd fizetniük, az egyik barátnő felkapott egy étlapot egy szomszédos asztalról, és elfehéredett.
Sierra... te a legdrágább dolgot rendelted meg az egész étlapról!
– kiáltotta döbbenten a barátnője.
Kiderült, hogy a hirtelen ötlettől vezérelt vacsora ára 145 dollár, azaz több mint 50 ezer forint volt – és ez csak egyetlen szelet hús!
A felismerés pillanatában a lányoknál elszakadt a cérna. Sierra nem tudta eldönteni, hogy kínjában nevesse-e el magát vagy zokogjon a kidobott pénz miatt, végül mindkettőt egyszerre tette. A barátnői videóra vették a hisztérikus rohamot, ami pillanatok alatt bejárta az internetet. Bár sokan kritizálták a lányt a meggondolatlansága miatt, ő nem bánja a történteket. Sőt, azóta régi iskolatársai is felkeresték a videó láttán – írja a People.
Őszintén mondom, mindent pontosan ugyanígy csinálnék!
– jelentette ki magabiztosan a lány, aki bár egy kisebb vagyont hagyott az étteremben, legalább egy életre szóló sztorit (és egy méregdrága gyomorrontást) szerzett.
