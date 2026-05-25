„Egy céltalan életet látok magam előtt” – teljesen összeomlott az édesanya, miután apja felelőtlensége miatt elvesztette 3 éves kislányát

Nem látja a fényt az alagút végén annak 2024 végén elhunyt hároméves, ohiói kislánynak az anyja, aki azok után vesztette el gyermekét, hogy a csöppség apjának a kutyája halálra marcangolta őt. Warren Houston ellen a bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés, halált okozó gondatlan veszélyeztetés és gyermekveszélyeztetés vádjaiban hozott ítéletet, mely során a férfi öt év börtönbüntetést kapott.

Évekre börtönbe zárják az apát, akinek felügyelete alatt elhunyt a hároméves kislány Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A hároméves Kingsley-t 2024. december 27-én érte a halálos támadás apja lakásában. Az ügyészek szerint Houston és a barátnője aludtak, miközben a férfi két pitbull terriere közel fél órán keresztül támadta a gyermeket. A kislány végül nyaksérülés és súlyos vérveszteség következtében halt meg. A nyomozás szerint Houston a kutyákat egy hibás zárú ketrecben tartotta, miközben tudta, hogy legalább az egyik állat veszélyes.

Nem tett semmilyen ésszerű lépést annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermeke biztonságát. Az ebben az ügyben okozott kár katasztrofális és visszafordíthatatlan. A tragédia nem egy pillanatnyi hibás döntés eredménye volt. A bíróság által feltárt veszélyes körülmények hosszabb ideje fennálltak, és végül egy olyan halálesethez vezettek, amelyet már nem lehet jóvátenni

- közölte a bíró azok után, hogy Houston ügyvédje szerint Kingsley halála egy egyszerűen tragikus baleset volt.

A hároméves kislány édesanyja nem tudja feldolgozni a tragédiát

Kingsley-t hirtelen és brutális módon vették el tőlem Warren Houston felelőtlensége, hanyagsága és a gyermek biztonsága iránti teljes közönye miatt. Minden reggel, minden nap egy újabb és újabb rémálom számomra. Egyszerűen nem látok fényt ennek a sötétnek és végtelennek tűnő alagút végén. Csak egy céltalan életet látok magam előtt, miközben Kingsley volt az, aki értelmet mindennek korábban

- idézte a gyászoló anya nyilatkozatát a People.