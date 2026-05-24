A kisfiú az ikonikus „Na szia mentő” mondat mögött – így él most Filip Medárd és anyukája

Filip Medárd mindössze 4 éves volt, amikor a megrendítő és embert próbáló eset történt az édesanyjával. A kisfiú fel volt készülve az ilyen helyzetekre, hiszen anyukája, Reni előre elmondta neki, hogy mit tegyen, ha rosszul lesz.
Bár az ikonikus szülő-gyerek párost az egész ország Medárd hősiessége miatt ismeri, Reni szerint egy gyermeknek sem feladata, hogy képes legyen gondoskodni az édesanyjáról. Ő is csak azért tanította meg mindezt Medinek, mert félt, hogy a kisfiú egyszer egyedül marad vele, amikor rosszul lesz.
– Nagyon büszkék voltunk rá a történtek után, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyáltalán nem lepett meg minket a talpraesettsége. Mi tudtuk, hogy ő ilyen ügyes, hiszen fel volt készítve az ilyen helyzetekre, így pontosan tudta, hogy mit kell tenni. Nem véletlenül, hiszen sokáig mi Medivel csak ketten voltunk és cukorbetegként én megtanítottam őt arra, hogy mit tegyen, ha rosszul leszek. Tudja, hogyan kell hívni a mentőt, megtanítottam őt szendvicset készíteni, ha esetleg én rosszul leszek és napokig nem jut ki a házból, és azt is tudja, hogy a telefonom névjegyzékében a cica jel a mamát jelenti, a szívecske pedig a páromat, így őket ez alapján tudja tárcsázni – sorolja a Fanny magazinnak az anyuka, milyen vészforgatókönyveket talált ki Medinek, hogy a kisfia ügyesen boldoguljon egyedül is, ha vele bármi történne. És ez így is lett.
– Abból a napból nem sok minden van meg, csak onnantól, hogy jól lettem és ott vannak már a mentősök nálunk. Emlékszem, Medi mondta, hogy ne haragudj anya, de nem tudtam odaadni neked a banánt, mert már annyira rosszul voltál – idézi fel az ikonikus történéseket Reni, utalva a fiának tanított teendőre, hogy ha rosszul lesz, szeleteljen fel egy banánt és adja oda cukorbeteg édesanyjának. Ez az eset 2025 nyarán történt, majd decemberben az Országos Mentőszolgálat megosztotta a hangfelvételt Medi segélyhívásáról, elindítva egy lavinát, a többi pedig már történelem. Az egész ország megismerte a hős kisfiút és édesanyját, a „Na szia, mentő” pedig igazi mottóvá és a gyermeki bátorság jelképévé vált.
A történtek után mindenki meg akarta ismerni a kisfiút, aki hősként mentette meg anyukáját. Rengeteg interjút adott, az utcán is felismerték, lépten-nyomon leszólították őt és sztárként kezelték. Egy idő után azonban Medi besokallt ettől.
– A legtöbb ember azzal fogadta, ha valahol meglátta, hogy «szia kis sztár, szia kis hős, mennyire népszerű vagy», és ez egy gyereknek sok. Nem is értette, hogy mi mást kellett volna tennie ebben a helyzetben, mint azt, hogy hívja a mentőket.
Nem értette, hogy miért lenne ő ettől sztár. Egy idő után már ő is kérdezte tőlem, hogy anya, én sztár vagyok? El kellett mondanom neki, hogy nem kisfiam, nagyon ügyes vagy, de nem vagy sztár. Akkor sokallt be végleg, amikor felfogta, hogy ez az egész felhajtás nem történne vele, ha akkor és ott nem mentett volna meg engem.
Utána egy ideig nem is adtunk interjút, mert nekem ő az első és azt néztem, mi az, ami neki jól esik. Most is csak olyan dologban veszünk részt, ami edukatív jellegű és más gyerekek tanulhatnak belőle – meséli Reni, aki észrevette kisfián, hogy szívesebben ül otthon csendben a szobájában, egyedül, miután mindenhol elkezdték felismerni őt. Így beiktattak egy több hónapnyi szünetet, amikor minden lecsendesedhetett és Medi élete visszatért a normális kerékvágásba. A kisfiú azóta újra jól van, már ismét szívesen beszél másoknak a vele történtekről. Azóta az M2 gyerekcsatornára készítettek vele egy 10 részes, tanító célzatú minisorozatot, ahol gyakorlati tanácsokat ad gyerekeknek, jelenleg pedig a Galagonya és barátai Gyermekzenekarral turnézik, akik a koncertjeiket összekötötték gyermekeknek szóló elsősegélynyújtással.
– Nagyon fontos neki az, hogy ne egyszerre zúduljon rá minden inger és legyenek szünetek a programok között. Mindenek előtt pedig csak olyat vállalunk el, amit Medi élvez és szívesen csinál. Nincs leterhelve, a televíziós műsorban sem fejből mondta a szöveget, nagyon fontosnak tartom, hogy megmaradhasson gyereknek, hiszen még mindig csak 5 éves. Egy hónapja volt az első koncert és a nyár folyamán még több is lesz, terveink szerint az egész országba eljuttatva az elsősegélynyújtás fontosságát. Ehhez viszont még keressük a támogatókat. A Vérlovagok és a mentőmotorosok is beálltak már a programba, de még várjuk a támogatókat – tér rá ki az anyuka.
Medárd 28 hétre született, koraszülöttként, 950 grammal. Ebből viszont semmi nem maradt vissza neki, nem kellett műteni sem, egyedül a szenzorosság és az ADHD az, ami sajátosságaként az élete része.
– Mindig elmondom neki, hogy kisebb voltál mint egy kiló kenyér. De ő nem csak a születési körülményei miatt ilyen különleges.
Medi egy hihetetlenül érzelmes, empatikus kisfiú. Ha az óvodában elsírja magát egy kisgyerek, akkor odamegy, megvigasztalja, de nekem is szokta mondani, hogy « Anya, tudod, hogy nekem bármit elmondhatsz ».
Nagyon jó érzéke van az emberekhez és hatalmas benne a segíteni akarás. Nagyon jó az észjárása, hamar felismeri a helyzeteket, megoldja a problémákat, ahogy a hangfelvételen is hallatszik. Mindig, mindenkin segíteni akar, ha elmegyünk egy rászoruló mellett az utcán, akkor azonnal venni akar neki egy pogácsát, hihetetlenül jó lelke van – mesél a kisfiáról Reni. Medi életének mára szinte állandó része lett a mentős élmény. Gyakran szerepjátékozik kis babákkal, figurákkal és szinte minden esetben azt játssza, hogy valakit meg kell menteni, vagy valakiért érkezik a mentő.
– Nagyon hamar képes magát felnőtt pozícióba rakni és átlendülni a félelmein, úgyhogy szerintem ha nagy lesz, biztosan valamilyen segítő szakmát választ majd. De nagyon szereti a sportot és a zenét is – részletezi az anyuka, akinek szavait Medi is megerősíti.
– Ha nagy leszek, mentős szeretnék lenni. Azóta is sokszor figyelem anyát, a telefonján van cukormérője, ami kiad egy hangot és ha az megszólal, akkor tudom, hogy cukrot kell ennie. Volt már olyan, hogy megszólalt a hang és épp az óvodában voltunk. Szóltam is az óvónéninek, hogy az anyukám rosszul lesz, cukrosat kell ennie, szeretnék kérni valamit neki, amit megehet. Otthon pedig banánt szoktam felkarikázni neki a kis műanyag késemmel, erre anya tanított. De egy pohár vízbe is lehet cukrot tenni, az is segít – sorolja Medárd, hogy mi mindent szokott csinálni, ha édesanyja mellette lesz rosszul.
Kérlek, vigyázzatok az anyukáitokra!
– zárja gondolatait a kisfiú, akit ma már az egész ország ismer, példamutatásának hála pedig egyre több szülő dönt úgy, hogy megtanítja kisgyermekének az elsősegélynyújtás alapjait. Hiszen elég egyetlen pillanat, amikor tudja mit kell tennie és elég egyetlen mondat, amivel életet menthet. Ez a mondat pedig így szól: „Na szia, mentő!”
A Magyar Vöröskereszt Életmentő Érdemérme a szervezet egyik legnagyobb kitüntetése. Minden évben azoknak a hétköznapi hősöknek ítélik oda, akik valamely baleset vagy veszélyhelyzet következtében életveszélyes állapotba került embertársukon segítenek, a szakszerű ellátás kiérkezéséig biztosítják a bajba jutott személy állapotát és ezzel megmentik az életét. Idén Medárd is megkapta ezt a nívós kitüntetést, ezzel ő lett a legfiatalabb Életmentő Érdemérmes.
