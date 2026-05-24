A kisfiú az ikonikus „Na szia mentő” mondat mögött – így él most Filip Medárd és anyukája

Filip Medárd mindössze 4 éves volt, amikor a megrendítő és embert próbáló eset történt az édesanyjával. A kisfiú fel volt készülve az ilyen helyzetekre, hiszen anyukája, Reni előre elmondta neki, hogy mit tegyen, ha rosszul lesz.

Hogy él mostanában a kis Filip Medárd?

Fotó: MEDIAWORKS

„Pici kora óta tud vércukrot mérni”

Bár az ikonikus szülő-gyerek párost az egész ország Medárd hősiessége miatt ismeri, Reni szerint egy gyermeknek sem feladata, hogy képes legyen gondoskodni az édesanyjáról. Ő is csak azért tanította meg mindezt Medinek, mert félt, hogy a kisfiú egyszer egyedül marad vele, amikor rosszul lesz.

– Nagyon büszkék voltunk rá a történtek után, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyáltalán nem lepett meg minket a talpraesettsége. Mi tudtuk, hogy ő ilyen ügyes, hiszen fel volt készítve az ilyen helyzetekre, így pontosan tudta, hogy mit kell tenni. Nem véletlenül, hiszen sokáig mi Medivel csak ketten voltunk és cukorbetegként én megtanítottam őt arra, hogy mit tegyen, ha rosszul leszek. Tudja, hogyan kell hívni a mentőt, megtanítottam őt szendvicset készíteni, ha esetleg én rosszul leszek és napokig nem jut ki a házból, és azt is tudja, hogy a telefonom névjegyzékében a cica jel a mamát jelenti, a szívecske pedig a páromat, így őket ez alapján tudja tárcsázni – sorolja a Fanny magazinnak az anyuka, milyen vészforgatókönyveket talált ki Medinek, hogy a kisfia ügyesen boldoguljon egyedül is, ha vele bármi történne. És ez így is lett.

– Abból a napból nem sok minden van meg, csak onnantól, hogy jól lettem és ott vannak már a mentősök nálunk. Emlékszem, Medi mondta, hogy ne haragudj anya, de nem tudtam odaadni neked a banánt, mert már annyira rosszul voltál – idézi fel az ikonikus történéseket Reni, utalva a fiának tanított teendőre, hogy ha rosszul lesz, szeleteljen fel egy banánt és adja oda cukorbeteg édesanyjának. Ez az eset 2025 nyarán történt, majd decemberben az Országos Mentőszolgálat megosztotta a hangfelvételt Medi segélyhívásáról, elindítva egy lavinát, a többi pedig már történelem. Az egész ország megismerte a hős kisfiút és édesanyját, a „Na szia, mentő” pedig igazi mottóvá és a gyermeki bátorság jelképévé vált.