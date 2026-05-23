Gyászol a sztárvilág: Adam Sandler egykori társa vesztette életét egy szörnyű betegségben

52 éves korában elhunyt Grizz Chapman, a nálunk is hatalmas sikerrel futott A stúdió (30 Rock) című vígjátéksorozat sztárja. A tragikus hírt a színész menedzsere, Saideh A. Brown is megerősítette, a halál pontos okát azonban nem hozták nyilvánosságra. Chapman mögött hihetetlenül nehéz évek álltak, a rajongók mégis bíztak a felépülésében.

Hatalmas űrt hagyott maga után: 52 évesen, álmában hunyt el Grizz Chapman Fotó: Pexels / Pexels

Hosszú betegség után, álmában érte a halál Grizz Chapmant

A színész unokatestvére a közösségi oldalon, egy szívbemarkoló posztban búcsúzott a sztártól, tőle tudni a megrázó részleteket is.

Az élet kemény csatákat mért az unokatestvéremre, Grizz Chapmanre, de ő mindvégig erővel és méltósággal küzdött ellenük. Sokan a 30 Rock szitkom sztárjaként ismerték, de mi a képernyő mögötti embert láttuk benne. Jó szíve volt, jó energiája, és olyan valaki volt, aki mély nyomot hagyott ebben az életben

– írta a gyászoló rokon.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a színész az utolsó pillanatig nem adta fel.

Hosszú évek betegsége és dialíziskezelései után, május 22-én békésen hunyt el álmában. Hálás vagyok, hogy két hónappal a halála előtt még újra találkozhattunk. Nyugodj békében, unokatestvérem. A neved és az örökséged örökké élni fog.

Titkolta a bajt

Grizz Chapman összesen 80 epizódban alakította a nézők kedvencét Tina Fey kultikus sorozatában 2006 és 2013 között. Kevesen tudták, de már a forgatások alatt is súlyos beteg volt. Először magas vérnyomást diagnosztizáltak nála, majd kiderült, hogy a veséi leálltak. Hetente háromszor kellett dialízisre járnia, míg végül 2010-ben sikeres veseátültetésen esett át.

Bár a műtét után úgy tűnt, egyenesbe jött az élete – szerepelt a Feketelista és a Zsaruvér című sorozatokban, valamint Adam Sandler mellett A cipőbűvölő című filmben is –, a betegség az utóbbi időben újra megtámadta a szervezetét.

A színész mögött szerető család állt: 24 éve élt boldog házasságban feleségével, Dianával, akivel két közös gyermeket neveltek – írja a brit Mirror.