Hatalmas tűz és azbesztfüst: azonnal bezárták az iskolát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 10:10
Óriási tűz ütött ki Belgiumban egy textilraktárban, a felszabaduló mérgező azbesztfüst miatt pedig rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni.

Komoly riadalmat okozott a Belgium középső részén található Tubize városában keletkezett hatalmas ipari tűz. A lángok egy mintegy kétezer négyzetméteres textilraktárt emésztettek fel, miközben sűrű, mérgező, azbesztrészecskéket is tartalmazó füst lepte el a környéket.

Nagy a baj: azbeszt száll a levegőben Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A beszámolók szerint a füstoszlop olyan hatalmas volt, hogy még Brüsszel belvárosából és a több tíz kilométerre fekvő Nivelles környékéről is látni lehetett. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a tüzet kisebb robbanások is kísérték.

A legnagyobb veszélyt azonban nem is maga a tűz, hanem a levegőbe került mérgező anyagok jelentik. A hatóságok szerint az égő eternitlapok miatt azbeszttartalmú részecskék is a levegőbe kerülhettek, ráadásul acetiléngáz-palackok is voltak az épületben, ami további robbanásveszélyt okozott.

A helyi vezetés azonnal aktiválta a katasztrófatervet. Samuel D’Orazio polgármester szerint sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még napokig eltarthatnak.

A hatóságok arra kérték a környéken élőket, hogy maradjanak zárt térben, tartsák csukva az ajtókat és ablakokat, kapcsolják ki a légkondicionálókat, és lehetőleg ne induljanak útnak. Biztonsági okokból több közeli lakóépületet kiürítettek, a helyi kórházakat és idősotthonokat pedig külön figyelmeztették a szükséges óvintézkedésekre.

A városban minden nyilvános rendezvényt határozatlan időre leállítottak, az iskolákat pedig kedden biztosan zárva tartják. A polgármester szerint az oktatás csak akkor indulhat újra, ha a levegő minőségét biztonságosnak minősítik.

Közben a szakemberek folyamatosan vizsgálják a levegőt, hogy pontosan meghatározzák, milyen veszélyes anyagok kerültek a környezetbe – írja a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
