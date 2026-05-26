Hatalmas tűz és azbesztfüst: azonnal bezárták az iskolát

Komoly riadalmat okozott a Belgium középső részén található Tubize városában keletkezett hatalmas ipari tűz. A lángok egy mintegy kétezer négyzetméteres textilraktárt emésztettek fel, miközben sűrű, mérgező, azbesztrészecskéket is tartalmazó füst lepte el a környéket.

A beszámolók szerint a füstoszlop olyan hatalmas volt, hogy még Brüsszel belvárosából és a több tíz kilométerre fekvő Nivelles környékéről is látni lehetett. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a tüzet kisebb robbanások is kísérték.

A legnagyobb veszélyt azonban nem is maga a tűz, hanem a levegőbe került mérgező anyagok jelentik. A hatóságok szerint az égő eternitlapok miatt azbeszttartalmú részecskék is a levegőbe kerülhettek, ráadásul acetiléngáz-palackok is voltak az épületben, ami további robbanásveszélyt okozott.

— La Libre (@lalibrebe) May 25, 2026

A helyi vezetés azonnal aktiválta a katasztrófatervet. Samuel D’Orazio polgármester szerint sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még napokig eltarthatnak.

A hatóságok arra kérték a környéken élőket, hogy maradjanak zárt térben, tartsák csukva az ajtókat és ablakokat, kapcsolják ki a légkondicionálókat, és lehetőleg ne induljanak útnak. Biztonsági okokból több közeli lakóépületet kiürítettek, a helyi kórházakat és idősotthonokat pedig külön figyelmeztették a szükséges óvintézkedésekre.

A városban minden nyilvános rendezvényt határozatlan időre leállítottak, az iskolákat pedig kedden biztosan zárva tartják. A polgármester szerint az oktatás csak akkor indulhat újra, ha a levegő minőségét biztonságosnak minősítik.

Közben a szakemberek folyamatosan vizsgálják a levegőt, hogy pontosan meghatározzák, milyen veszélyes anyagok kerültek a környezetbe – írja a Tények.