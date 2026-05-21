Rendőrre lőttek a csempészek: az egyik elsírta magát, a másiknak megvakult az anyja

Megdöbbentő fordulatok, kőkemény ítélet; hiába könyörgött a bírónak a szabadon engedéséért az a három embercsempész, akik korábban szíreket próbáltak átcsempészni az országon az M5-ös autópályán, majd menekülés közben rendőrre lőttek. A bíróság végül 11 év fegyházra ítélte mindhármukat. Egyikük el is sírta magát miután kiderült, hogy hány évig lesz még börtönbe zárva.

Rendőrre lőttek az embercsempészek: ítéletet hirdetett a bíróság Fotó: Tumbász Hédi / Ripost

Rendőrre lőttek, de így sem tudtak elmenekülni

A három embercsempész tárgyalása május 21-én folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol fegyveres őrök kísérték őket kéz és lábbilincsben a vádlottak padjához. A bíró az eljárás vége felé meghallgatta őket az utolsó szó jogán, melyben mindhárman bocsánatot kértek a tettükért és a szabadulásukért könyörögtek.

Ahogyan az ismeretes, 2022 novemberében az iraki embercsempészek 21 szír migránst próbáltak egy kisteherautóval az országon át, Németországba csempészni. A kisbuszt még két férfi kísérte, úgymond „előfutóként” hogy biztosítsák az útvonalat. Azonban ez szemet szúrt rendőröknek és rajtuk ütöttek. Ekkor menekülőre fogták és többször a rendőrökre lőttek. A teherautót megpróbálták megállítani, míg a másik autó kereket oldott. A szíreket szállító kocsi nagy sebességgel, irányjelzés nélkül sávot váltott, hosszasan a leálló sávban közlekedett, majd szándékosan túl közel ment a rendőrautóhoz, ezzel veszélyeztetve a rendőrök életét és az úton közlekedők testi épségét is.

A menekülés közben az egyikük a jobb első ülésről kihajolva egy gáz-riasztó fegyverrel háromszor a levegőbe lőtt, aztán több célzott lövést adott le a rendőrökre, majd négy üvegpalackot is feléjük dobott. A hajsza Budapestig tartott, de a feltorlódott forgalom miatt muszáj volt megállniuk, ekkor gyalog menekültek tovább. Ám futás közben egyikük ismét rálőtt a rendőrökre. Végül elkapták őket. Ellenük fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emeletek vádat és első fokon bűnösnek mondták ki őket.

Ebbe a kisteherautóban utaztak a szír menekültek Fotó: police.hu

Szabadságukért könyörögtek az utolsó szó jogán

Az első számú vádlott, aki rálőtt a rendőrökre, kezdte a sort és felszólalt az utolsó szó jogán. Erre az alkalomra a beszédét megtanulta magyarul. Először megköszönte az országnak, az ügyvédeknek és a bíróságnak azt, hogy emberségesek voltak vele, majd közölte, hogy az egész családja imádkozik érte.

Én vagyok az egyik, aki hibázott ezen a napon. Ha a bíróság azt kérdezné, hogy megbántam-e? Szenvedtem-e eleget? Bűnhődtem-e? Megtört-e a börtön? Megbetegedtem-e? Akkor azt válaszolnám, hogy igen. Hosszú évek teltek el, a fiatalságomból már nem maradt sok. Maga is tudja, mennyire durva hely a magyar börtön, gyilkosokkal, rablókkal, tolvajokkal találkoztam bent. Arra kérem, hogy adjon egy esélyt, hogy kezdjek egy új életet. Hibáztam és nagyon megbántam. Jó irányba változtam, megígérem itt mindenki előtt, hogy többet ilyen bűncselekményt nem fogok elkövetni. Kérem adjanak egy esélyt nekem

– mondta a férfi.