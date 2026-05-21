Gázolás történt kora reggel, 20 éves sportoló szépség halt meg

Meghalt egy mindössze 20 éves kosárlabdázó, miután cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. Emily Mae Smith-t kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni, belehalt a sérüléseibe. A sofőr elmenekült a helyszínről.
A cserbenhagyásos gázolás még szombaton, a kora reggeli órákban történt az amerikai Potsdam városában. Emily Mae Smith a helyi egyetem kiváló tanulója, és a kosárlabdacsapat kapitánya volt.
Megtört a szívem Emily elvesztése miatt. Csapattársai, edzői és mindenki, akivel csak találkozott, szerette őt. Nagyon fog hiányozni
– idézi a Daily Star a kosárlabdacsapat edzőjének a szavait, aki rendkívüli fiatalnak nevezte Emilyt. Az egyetem közleményében azt írta, emlékhelyet állít a 20 éves tehetségnek, ahol a gyászoló diákok és csapattársak leróhatják kegyeletüket.
A sofőr, aki elgázolta Emilyt, elmenekült a helyszínről. A rendőrség azonban nem sokkal később egy 18 éves fiút letartóztatott az üggyel kapcsolatban, őt cserbenhagyásos gázolással és ittas vezetéssel vádolják. Bíróság elé állítják, de addig szabadlábon védekezhet.
