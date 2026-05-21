Gázolás történt kora reggel, 20 éves sportoló szépség halt meg

Meghalt egy mindössze 20 éves kosárlabdázó, miután cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. Emily Mae Smith-t kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni, belehalt a sérüléseibe. A sofőr elmenekült a helyszínről.

A cserbenhagyásos gázolás még szombaton, a kora reggeli órákban történt az amerikai Potsdam városában. Emily Mae Smith a helyi egyetem kiváló tanulója, és a kosárlabdacsapat kapitánya volt.

Megtört a szívem Emily elvesztése miatt. Csapattársai, edzői és mindenki, akivel csak találkozott, szerette őt. Nagyon fog hiányozni

– idézi a Daily Star a kosárlabdacsapat edzőjének a szavait, aki rendkívüli fiatalnak nevezte Emilyt. Az egyetem közleményében azt írta, emlékhelyet állít a 20 éves tehetségnek, ahol a gyászoló diákok és csapattársak leróhatják kegyeletüket.