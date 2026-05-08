Életre szóló traumát hagyott maga után egy ritka vírusfertőzés annál a nőnél, aki gyerekként majdnem belehalt a hantavírusba. A ma már 38 éves tanárnő most azért szólalt meg, mert három ember meghalt a Zöld-foki-szigetek közelében közlekedő MV Hondius luxushajón kitört hantavírus-járványban.

Majdnem belehaltak a hantavírusba, a nő most mindekit figyelmeztet.

A hantavírus nem kegyelmez

Shaina Monteil mindössze ötéves volt, amikor testvéreivel a szabadban játszott Kaliforniában és vélhetően rágcsálóürülékkel szennyezett port lélegzett be. Édesanyja eleinte egyszerű influenzára gyanakodott, az állapota azonban gyorsan súlyosbodott.

Anyukám orvoshoz vitt, kaptam antibiotikumot, de csak rosszabbul lettem. Sokat hánytam, nagyon gyenge voltam, nem tudtam iskolába menni. Erős fejfájásom volt, fájt a hasam és kiütések jelentek meg az egész testemen

– emlékezett vissza.

A helyzet akkor vált kritikussá, amikor vérzés jelentkezett nála, ezért sürgősen kórházba szállították. Az orvosok eleinte agyhártyagyulladásra, majd leukémiára gyanakodtak, mert apró vérfoltok jelentek meg a bőre alatt.

Olyan gyerekek között feküdtem, akik nem fogják túlélni. Az orvosok azt hitték, én sem maradok életben

– mondta a nő a Mirronak.

Végül egy fiatal orvos jött rá a valódi betegségre, miután korábban részt vett egy konferencián, ahol a hantavírusról tanult. A felismerés életmentőnek bizonyult, Shainát sikerült kezelni, bár elmondása szerint teste annyira felduzzadt és érzékennyé vált, hogy még az érintés is fájt.

Majdnem belehaltam a borzalmas vírusba, ezt minden utazónak tudnia kell

A nő szerint az orvosok sírtak, amikor felépült, mert senki sem értette, hogyan élhette túl a fertőzést. A betegség ugyan elmúlt, de a pszichés következmények megmaradtak: azóta retteg a hányástól, a betegségektől és attól, hogy elveszíthet valakit.