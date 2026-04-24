"Ez maga a pokol" - Hét orvos is mandulagyulladásnak vélte a kisfiú súlyos betegségét

Az anyai megérzés sosem csal: ezt bizonyítja az angliai Maidenheadből származó édesanya, Charlene Fudge története is, akkor azonnal tudta, valami nagyon nincsen rendben, amikor a hároméves kisfia, Hugo nyaka hirtelen felduzzadt és megváltozott a légzése. Ennek ellenére, amikor idén januárban elvitte a háziorvoshoz, azt a választ kapta, a kicsinek csak mandulagyulladása van.

Hét orvos is állította, mandulagyulladás, mialatt rákban szenvedett a hároméves kisfiú / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Hét orvos is téves diagnózist állított fel a kisfiúnál

Hugo panaszai azonban ezt követően egyre csak súlyosbodtak: a háromgyermekes Charlene elmondása szerint a nyaka még tovább duzzadt, és már aludni sem tudott, mialatt a légzése olyanná vált, mint aki utoljára vesz levegőt. Végül februárban utalták be őket a kórházba, miután hét orvos is kijelentette, csak mandulagyulladás áll a háttérben. Ekkor a vérvizsgálatok kimutatták, hogy a kisfiúnak leukémiája van, a vérrák egy fajtája, amely a fehérvérsejteket és a csontvelőt érinti.

Ez maga a pokol, nincs rá más szó. Be kell vinni a kórházba, és minden alkalommal el kell magyarázni neki, erre azért van szükség, hogy jobban legyen, de még csak hároméves, és nem érti

- mondta el az édesanya, hozzátéve, a kimerítő kemoterápiás kúrák után Hugo ugyan rákmentessé vált, azonban továbbra sem járhat bölcsődébe, mivel a következő két évben újabb kezeléseken kell átesnie. Mindeközben az egyedülálló Charlene-nek ott kellett hagynia a munkahelyét, hogy gondoskodjon a kisfiúról, az ikertestvéréről, Tobyról, valamint a nyolcéves nővéréről, Grace-ről. A történtek után az édesanya arra biztat minden szülőt, hallgassanak az ösztöneikre, és ne féljenek további véleményeket is kikérni, ha egyszer biztosak abban, valami nagyon nincsen rendben a gyermekeikkel.

Bízz az ösztöneidben, hallgass az anyai megérzéseidre, ilyen egyszerű. Amennyiben úgy érzed, valami nincs rendben, ne hallgass az orvosokra. Minket szó szerint leráztak, örülök, hogy nem álltam le. Ha így teszek, és hagyom, hogy a helyzet még rosszabbra forduljon, bele sem akarok gondolni abba, mi történhetett volna

- emelte ki Charlene, aki jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik pénzt gyűjteni a családja támogatására - írja a The Sun.