Mihályfi Luca szettjei nem először verik ki a biztosítékot: mutatjuk a legmerészebb összeállításokat!

Hegyes Berci párja, Mihályfi Luca az ország egyik legtehetségesebb és leglátványosabb fiatal énekesnője. A Dancing with the Stars profi táncosának oldalán Luca nemcsak a magánéletben, hanem a reflektorfényben is magabiztosan mozog. Cikkünkben most górcső alá vesszük az énekesnő legemlékezetesebb és legvitatottabb divatpillanatait. Összegyűjtöttük azokat a szetteket, amelyekkel az utóbbi időben sokkolta vagy éppen elvarázsolta a követőket.

Mihályfi Luca majális alkalmából lépett színpadra: be is támadták az öltözéke miatt (Fotó: Mihályfi Luca/Instagram)

Mihályfi Luca és a hírhedt majálisi szett

Minden egy különleges fellépéssel kezdődött, ahol az énekesnő egy olyan ruhában állt színpadra, amely mellett senki sem tudott szó nélkül elmenni. A Majális alkalmával viselt öltözéke – amely keveset bízott a képzeletre – valósággal felrobbantotta az internetet. A kommentelők egy része azonnal kritizálni kezdte a túl sokat mutató darabot, ám Luca nem hagyta magát. Rövid, de határozott válaszában leszögezte: „Lesz ennél még vadabb is”, ezzel pedig egyértelművé tette, hogy nem szándékozik hallgatni a kritikusokra.

A vadság új szintje: Amikor a kevesebb több

Luca persze korábban sem szerénykedett, ha a divatról volt szó. Az elmúlt hónapokban több olyan fotósorozatot is közzétett, ahol a csipke, a bőr és az extrém kivágások domináltak. Volt, hogy egy mélyen dekoltált, áttetsző felsőben mutatta meg tökéletes alakját, ami után a rajongók csak kapkodták a levegőt. Ezek a ruhák nem csupán a szexualitásról szólnak; Luca tudatosan építi imázsát, amelyben a magabiztos, független nő képe dominál. Sokan úgy vélik, hogy ez a fajta önkifejezés példaértékű a fiatal generáció számára, hiszen az önelfogadást is hirdeti.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci tavaly is nagy vitába keveredett: a Szigeten viselt szettjük miatt is szétszedték őket (Fotó: Mihályfi Luca Instagram)

Megosztó stílus, vitathatatlan kisugárzás

Bár a kommentszekciókban gyakran vita alakul ki egy-egy falatnyi miniszoknya vagy feszülős body láttán, egy valamit senki sem vehet el Lucától: a kisugárzását. Ugyanis az énekesnő bármit vegyen is fel, azt olyan természetességgel és eleganciával viseli, mint a legnagyobb sztárok. A kritikus hangok ellenére a kedvelések száma pedig az egekben van! Sokan úgy látják, Luca a magyar Rihanna, aki nem fél feszegetni a határokat és új trendeket teremteni a hazai könnyűzenei életben.