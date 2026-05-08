Mihályfi Luca szettjei nem először verik ki a biztosítékot: mutatjuk a legmerészebb összeállításokat!

Hegyes Berci párja, Mihályfi Luca az ország egyik legtehetségesebb és leglátványosabb fiatal énekesnője. A Dancing with the Stars profi táncosának oldalán Luca nemcsak a magánéletben, hanem a reflektorfényben is magabiztosan mozog. Cikkünkben most górcső alá vesszük az énekesnő legemlékezetesebb és legvitatottabb divatpillanatait. Összegyűjtöttük azokat a szetteket, amelyekkel az utóbbi időben sokkolta vagy éppen elvarázsolta a követőket.
Minden egy különleges fellépéssel kezdődött, ahol az énekesnő egy olyan ruhában állt színpadra, amely mellett senki sem tudott szó nélkül elmenni. A Majális alkalmával viselt öltözéke – amely keveset bízott a képzeletre – valósággal felrobbantotta az internetet. A kommentelők egy része azonnal kritizálni kezdte a túl sokat mutató darabot, ám Luca nem hagyta magát. Rövid, de határozott válaszában leszögezte: „Lesz ennél még vadabb is”, ezzel pedig egyértelművé tette, hogy nem szándékozik hallgatni a kritikusokra.
Luca persze korábban sem szerénykedett, ha a divatról volt szó. Az elmúlt hónapokban több olyan fotósorozatot is közzétett, ahol a csipke, a bőr és az extrém kivágások domináltak. Volt, hogy egy mélyen dekoltált, áttetsző felsőben mutatta meg tökéletes alakját, ami után a rajongók csak kapkodták a levegőt. Ezek a ruhák nem csupán a szexualitásról szólnak; Luca tudatosan építi imázsát, amelyben a magabiztos, független nő képe dominál. Sokan úgy vélik, hogy ez a fajta önkifejezés példaértékű a fiatal generáció számára, hiszen az önelfogadást is hirdeti.
Bár a kommentszekciókban gyakran vita alakul ki egy-egy falatnyi miniszoknya vagy feszülős body láttán, egy valamit senki sem vehet el Lucától: a kisugárzását. Ugyanis az énekesnő bármit vegyen is fel, azt olyan természetességgel és eleganciával viseli, mint a legnagyobb sztárok. A kritikus hangok ellenére a kedvelések száma pedig az egekben van! Sokan úgy látják, Luca a magyar Rihanna, aki nem fél feszegetni a határokat és új trendeket teremteni a hazai könnyűzenei életben.
Nemcsak a színpadon, a vörös szőnyeges eseményeken is tündököl. Emlékezetes marad az az estélyi ruhája is, amely merész combközépig érő felsliccelésével és különleges anyaghasználatával minden fotós vakuját beindította. Persze a hétköznapi, lazább szettjeibe is képes belecsempészni azt a bizonyos „pluszt”, amitől az egész megjelenése dögössé válik. Legyen szó egy falatnyi top és farmer kombinációjáról vagy egy egyszerű bikiniről, ő mindig tudja, hogyan irányítsa magára a tekinteteket. Úgy tűnik, Luca valóban komolyan gondolta: a stílusbeli vadság nála nemcsak egy fellángolás, hanem az egyénisége része.
