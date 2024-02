6 év után élve került elő az eltűnt kisfiú - kiderültek a részletek

Alex Batty elárulta, hogy reméli, hogy anyját és nagyapját nem kapják el, miután külföldre vitték. Alex 2017-ben tűnt el, miután Melanie és David nem vitték vissza egy külföldi nyaralásról. Nomád életmódba kezdtek, jártak Spanyolországban és Franciaországban is. Alex végül megszökött, miután összeveszett az anyjával, és elhagyta a francia Pireneusokban lévő elszigetelt parasztházat, ahol éltek.

Fotó: Twitter

A fiú a franciaországi Toulouse közelében lévő rendőrőrsön adta fel magát, miután egy sofőr felvette az országúton bolyongó 17 éves fiút hajnali 3 órakor. Alexet 11 éves kora óta keresték a rendőrök eltűntként, az elrablásáról szóló hírekkel tele volt a sajtó. A törvényes gyámja a nagymamája volt, aki most az Egyesült Királyságban neveli tovább a fiút. Alex most kezdi megszokni az új életét és egy számítógép-programozó tanfolyamot is elkezdett.

Anya szeretetből tette, de jó érzés visszatérni. Anya ezt tartotta a legjobbnak, a legjobb szándékkal tették a nagyapámmal.

- mondta Alex a Mirrornak.

Az anya és a nagypapa még mindig szökésben vannak. Nem kockáztatják meg azt sem, hogy felvegyék a fiúval a kapcsolatot, hiszen egy nemzetközi gyermekrablási ügy gyanúsítottjai. Alex elmondta, hogy ő nem is szeretné, ha a rendőrök megtalálnák őket.

Remélem, a rendőrség nem találja meg őket. Mindkettőjüket szeretem, de ha nem látom újra őket, az nem nagy baj. Lehet szeretni valakit és nem beszélni vele. Anya persze valószínűleg látni akar engem, de nem tud.