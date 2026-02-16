Iszonyat a boltban, a szüleitől próbáltak elrabolni egy kislányt fényes nappal

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 13:35
Az eset Olaszországban, egy boltban történt. A gyermekrablási kísérlet sokkolta az anyukát, sikoltozva kért segítséget.

Gyermekrablást kísérelt meg egy román férfi egy olasz boltban. Az incidens során a férfi megragadta az üzletet épp elhagyó család kislányát, a gyermek súlyosan megsérült.

A rendőrség a gyermekrablás helyszínére sietett
Fotó: Pexels (illusztráció)

Gyermekrablás Olaszországban, csonttörést szenvedett a gyermek 

Hátborzongató felvételeken látható, ahogy egy román férfi egy egyéves kislányt próbál elragadni a szüleitől egy olasz boltan. A felvételeken jól látszik, ahogy a férfi belép a boltba, miközben a kislány és a szülei kilépnek a fotocellás ajtón. Másodpercekkel később a fekete kapucnis felsőt és zöld nadrágot viselő férfi megragadja a kislányt a bergamói boltban. Az édesanya megpróbálta visszahúzni a gyermekét, és az édesapa is családja segítségére sietett. Az incidenst látva a körülöttük lévő szemtanúk is odarohantak, majd pillanatokkal később a biztonsági őrök is bekapcsolódnak a kislány megmentésébe, és értesítették a rendőrséget.  

A gyermekrablási kísérlettel vádolt férfit előállították, jelenleg börtönben van. A kislányt kórházba kellett szállítani, ugyanis a támadás során eltört a combcsontja - olvasható a The Sun cikkében.  

 

