Emberrablás Makón? Hét kisgyermeknek veszett nyoma

makói rendőrkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 12:25
emberrabláseltűnés
Egyszerre veszett nyoma a gyerekeknek. A rendőrség most nagy erőkkel keresi a kicsiket.
Bors
Négy, azonos vezetéknevű gyermek tűnt el nyomtalanul Makón. A Makói Rendőrkapitányság első körben négy kisgyermek körözését rendelte el, majd pár órán belül még három névvel bővült az ugyanazon a körözési ügyszámon elrendelt eljárásokban keresett gyerekek névsora.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Eltűnt gyermekek után nyomoz a rendőrség / Fotó:  Zalai hírlap

Hét kisgyermeknek veszett nyoma Makón

A legfiatalabb a mindössze kétéves Buzás Ábel, akit a testvéreivel, Ádám Kevinnel, Dominikkel és Rubina Anitával együtt kezdtek el keresni a rendőrök. Azóta a körözést ki kellett bővíteni: kiderült, hogy a hároméves Buzás Lilien, a nyolcéves Buzás György és a tízéves Buzás Amira Dzsesszika is rejtélyes módon eltűnt - szúrta ki a Blikk.

Újabb pár óra elteltével, szintén azonos ügyszámmal, egy 39 éves felnőtt nő, Papp Erzsébet Anita neve is felkerült a makói rendőrök eltűnt személyeket kereső listájára. Nagy valószínűséggel az asszonynak köze lehet a testvérek köddé válásához.

Az azonos körözési-eljárási iktatószám egyértelműen arra utal, hogy a gyerekek és a felnőtt nő egyszerre tűntek el, közösen veszett nyomuk, a felnőtt nő vihette el őket

 – elemezte az esetet Molnár Attila nyugdíjas rendőr őrnagy, egykori célkörözési nyomozó, aki szerint nagy az esélye annak, hogy hét gyerek és a nő most is együtt bujkál vagy mozog.

A rendőrség a körözési eljárás sikeressége, valamint a gyermekek személyiségi joga érdekében egyelőre nem kívánt több részletet megosztani a gyerekek előkerítése miatt elrendelt eljárásról. Jelenleg nagy erőkkel kutatják, merre járhat a hét gyermek és a feltehetően a társaságukban levő nő.

 

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
