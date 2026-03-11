Emberrablás Makón? Hét kisgyermeknek veszett nyoma

Négy, azonos vezetéknevű gyermek tűnt el nyomtalanul Makón. A Makói Rendőrkapitányság első körben négy kisgyermek körözését rendelte el, majd pár órán belül még három névvel bővült az ugyanazon a körözési ügyszámon elrendelt eljárásokban keresett gyerekek névsora.

Eltűnt gyermekek után nyomoz a rendőrség / Fotó: Zalai hírlap

Hét kisgyermeknek veszett nyoma Makón

A legfiatalabb a mindössze kétéves Buzás Ábel, akit a testvéreivel, Ádám Kevinnel, Dominikkel és Rubina Anitával együtt kezdtek el keresni a rendőrök. Azóta a körözést ki kellett bővíteni: kiderült, hogy a hároméves Buzás Lilien, a nyolcéves Buzás György és a tízéves Buzás Amira Dzsesszika is rejtélyes módon eltűnt - szúrta ki a Blikk.

Újabb pár óra elteltével, szintén azonos ügyszámmal, egy 39 éves felnőtt nő, Papp Erzsébet Anita neve is felkerült a makói rendőrök eltűnt személyeket kereső listájára. Nagy valószínűséggel az asszonynak köze lehet a testvérek köddé válásához.

Az azonos körözési-eljárási iktatószám egyértelműen arra utal, hogy a gyerekek és a felnőtt nő egyszerre tűntek el, közösen veszett nyomuk, a felnőtt nő vihette el őket

– elemezte az esetet Molnár Attila nyugdíjas rendőr őrnagy, egykori célkörözési nyomozó, aki szerint nagy az esélye annak, hogy hét gyerek és a nő most is együtt bujkál vagy mozog.

A rendőrség a körözési eljárás sikeressége, valamint a gyermekek személyiségi joga érdekében egyelőre nem kívánt több részletet megosztani a gyerekek előkerítése miatt elrendelt eljárásról. Jelenleg nagy erőkkel kutatják, merre járhat a hét gyermek és a feltehetően a társaságukban levő nő.



