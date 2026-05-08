Azt gondolta, csak a menopauza kínozza - lesújtó diagnózist kapott az édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 12:30
A nő először fel sem fogta. A diagnózis végül mindent felülírt.

Eleinte ártalmatlan tüneteket észlelt egy nő, amiket a menopauzának tulajdonított, később azonban sokkoló diagnózis kapott.

A nő diagnózisa rémisztő volt. Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

A diagnózis megváltoztatta az anya életét

A 54 éves Natalie Hushin sokáig azt hitte, a puffadása és gyomorproblémái a menopauza velejárói. Az édesanya tünetei azonban egyre szokatlanabbá váltak és végül kiderült: vastagbélrákkal küzd. 

Az első igazán aggasztó jel akkor bukkant fel, amikor a nőnek nehézségei támadtak a toalett használata során, majd apró vérpöttyöket vett észre a székletében. A fia biztatására ekkor orvoshoz fordult, ahol vastagbéltükrözésre küldték.

A vizsgálat daganatokat mutatott ki a nő vastagbelében, és néhány héttel később megszületett a diagnózis: rák. Natalie ezután egy 10 és fél órás műtéten esett át, melynek során eltávolították a daganatot és a környező nyirokcsomókat is. A beavatkozást hat kör kemoterápia követte, napi gyógyszeres kezeléssel, és kéthetente infúziót is kapott három hónapon keresztül. 

A kezelések 2025 szeptemberében kezdődtek, ám decemberben egy PET-vizsgálat kimutatta, hogy a rák a nő májára is átterjedt. Ekkor egy egy centiméteres daganatot találtak a mája szélén, aminek eltávolítására ablációs beavatkozást terveztek februárra.

A műtét azonban nem történt meg a kijelölt időpontban. Márciusra egy MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat három és fél centiméteresre nőtt, ezért az anya végül májreszekción esett át, hogy eltávolítsák. 

Natalie így emlékezett vissza a vele történtekre: 

Összeomlottam. Teljes hitetlenséget, fájdalmat és félelmet éreztem. Minden egyszerre tört rám, mintha lepörgött volna előttem az egész addigi életem

 – mondta el a nő.

Natalie esetében a betegséget viszonylag korán sikerült felismerni, és a szükséges kezeléseken is átesett, azonban a története ezzel még nem ért véget. A következő tíz évben háromhavonta kell majd vizsgálatokra járnia, hogy ellenőrizzék, nem tért-e vissza a betegség. A nő mindezek után igyekszik mindenki figyelmét felhívni a vastagbélrák intő jeleire, köztük a hirtelen fogyásra és a véres székletre is – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
