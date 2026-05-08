Azt gondolta, csak a menopauza kínozza - lesújtó diagnózist kapott az édesanya

Eleinte ártalmatlan tüneteket észlelt egy nő, amiket a menopauzának tulajdonított, később azonban sokkoló diagnózis kapott.

A diagnózis megváltoztatta az anya életét

A 54 éves Natalie Hushin sokáig azt hitte, a puffadása és gyomorproblémái a menopauza velejárói. Az édesanya tünetei azonban egyre szokatlanabbá váltak és végül kiderült: vastagbélrákkal küzd.

Az első igazán aggasztó jel akkor bukkant fel, amikor a nőnek nehézségei támadtak a toalett használata során, majd apró vérpöttyöket vett észre a székletében. A fia biztatására ekkor orvoshoz fordult, ahol vastagbéltükrözésre küldték.

A vizsgálat daganatokat mutatott ki a nő vastagbelében, és néhány héttel később megszületett a diagnózis: rák. Natalie ezután egy 10 és fél órás műtéten esett át, melynek során eltávolították a daganatot és a környező nyirokcsomókat is. A beavatkozást hat kör kemoterápia követte, napi gyógyszeres kezeléssel, és kéthetente infúziót is kapott három hónapon keresztül.

A kezelések 2025 szeptemberében kezdődtek, ám decemberben egy PET-vizsgálat kimutatta, hogy a rák a nő májára is átterjedt. Ekkor egy egy centiméteres daganatot találtak a mája szélén, aminek eltávolítására ablációs beavatkozást terveztek februárra.

A műtét azonban nem történt meg a kijelölt időpontban. Márciusra egy MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat három és fél centiméteresre nőtt, ezért az anya végül májreszekción esett át, hogy eltávolítsák.

Natalie így emlékezett vissza a vele történtekre:

Összeomlottam. Teljes hitetlenséget, fájdalmat és félelmet éreztem. Minden egyszerre tört rám, mintha lepörgött volna előttem az egész addigi életem

– mondta el a nő.

Natalie esetében a betegséget viszonylag korán sikerült felismerni, és a szükséges kezeléseken is átesett, azonban a története ezzel még nem ért véget. A következő tíz évben háromhavonta kell majd vizsgálatokra járnia, hogy ellenőrizzék, nem tért-e vissza a betegség. A nő mindezek után igyekszik mindenki figyelmét felhívni a vastagbélrák intő jeleire, köztük a hirtelen fogyásra és a véres székletre is – írja a Mirror.