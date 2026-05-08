„Csendben távozott közülünk" - felesége közölte, Fazekas Lászlót Belgiumban helyezik örök nyugalomra

Hosszan tartó, súlyos betegséget követően, 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az Újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csatára. Halálának hírét a Royal Antwerp hivatalos közösségi oldala közölte először, az olimpiai bajnok labdarúgó 1980 és 1984 között a belga klub futballistája, 1995-ben és 1996-ban pedig az edzője volt.
Fazekas László a belgiumi Brasschaatban hunyt el, felesége Sallai Judit a Borsnak elmondta, párját, akivel 1972 óta voltak együtt, szűk családi körben búcsúztatják, ezért pontos időpontot sem közölt.
"Csendben és méltósággal távozott közülünk, szerettei körében. A búcsúztatás szűk családi körben a brasschaati Rustoord temetőben történik" - közölte Judit, aki hozzátette, Fazekas László méltó sírköve a következő két hónapban készül el.
Fazekas László gyermekei, Lili, Éva és Caroline Belgiumban élnek, utóbbi ott is született. Habár az egykori jobb szélső a magyar válogatottban 92-szer lépett pályára, és ezzel az örökrangsor hatodik helyén áll, mindig úgy érezte, Belgiumban jobban elismerik őt.
