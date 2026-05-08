Már Jaime Pressly is az OnlyFans-en csábít: ezek a világsztárok vetkőznek a neten

Jaime Pressly, akinek aligha írja le bárki helyesen a nevét a kétezres években érte el karrierjének csúcspontját. Olyan alkotásokban láthattuk, mint a Kismocsok, a Spancserek, a Már megint egy dilis amcsi film és nem utolsósorban A nevem Earl. Ő volt a főszereplő szexi ex-felesége, aki mindig ott volt a színen, hogy megbonyolítsa a legegyszerűbb helyzeteket is. Jaime Pressly IMDb oldala alapján a sorozatot követően nem volt túl nagy szerencséje a szakmában és bár a sikert sikerre halmozó Margot Robbiet gyakran ő vele tévesztették össze, Presslynek sorra B-kategóriás filmek jutottak csupán. A színésznő így alternatív, profitálóbb megoldásokat kényszerül keresni – és nem ő az egyetlen.

Jaime Pressly OnlyFans-en keresi a szerencséjét – de nem ő az első

A színésznő a Varietynek adott közleményében bővebben kifejtette a motivációját:

Mindig hittem abban, hogy haladni kell a korral. Ez egy újabb mód, ahogy felvehetem a kapcsolatot a közönségemmel, a saját kikötéseim, kreativitásom és szándékom szerint. Imádtam a rajongókkal találkozni a Comic Conokon, azok a szemtől szembe találkozások tényleg előhozták belőlem, hogy az OnlyFansen hasonló környezetet teremtsek meg.

Jaime Pressly az előfizetésen alapuló OnlyFans-profilját május 7-én indította útnak, így a napokban már láthatja is az első visszajelzéseket a megújult tartalomkínálatát követően. Azonban nem Pressly az első sztár, aki az utóbbi hónapokban fellépett a pikánsabb tartalmaknak fenntartott közösségi oldalra: a Maffiózók és a Joey sorozatok színésznője, Drea de Matteo és az Amerikai pite egyik legszexibb karaktere, Shannon Elizabeth OnlyFans profilja is pörög, hogy új oldalát mutassa meg rajongói számára. Utóbbi egyébként nemrég jelezte, hogy a lelkes tevékenysége egy hét alatt milliomossá tette őt.

Mutatjuk, melyik filmvilágból ismert világsztárok szexiznek jelenleg pénzért a neten:

Shannon Elizabeth

Paige Jimenez

Lily Allen

Jessie Cave