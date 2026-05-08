Nehogy elfogyassza: készételekre érkezett termékvisszahívás!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 13:17
A Penny üzletlánc két terméke érintett.

Azonnali termékvisszahívást kedvezményezett az NKFH a Penny-Market Kft. PENNY TO GO brassói aprópecsenye és csirkepaprikás orsótésztával készételeire mikrobiológiai nem megfelelősége miatt. 

Termékvisszahívás Penny készételekre.           Fotó: NKFH

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket Hatóságunk nyomonköveti 

- írja honlapján a fogyasztóvédelem.

 

A termékvisszahívásban érintett termékek adatai

Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

 Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

 

Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.

Magyar forgalmazó: Penny

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
