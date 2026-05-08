Nehogy elfogyassza: készételekre érkezett termékvisszahívás!

Azonnali termékvisszahívást kedvezményezett az NKFH a Penny-Market Kft. PENNY TO GO brassói aprópecsenye és csirkepaprikás orsótésztával készételeire mikrobiológiai nem megfelelősége miatt.
A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket Hatóságunk nyomonköveti
- írja honlapján a fogyasztóvédelem.
Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
Kiszerelés: 330g
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
Kiszerelés: 330g
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
Magyar forgalmazó: Penny
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.
