Orbán Viktor gyászol: Eltemettük Ritoók Zsigmond professzor urat

"Eltemettük Ritoók Zsigmond professzor urat. Isten nyugosztalja" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor. A Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja még március 13-án hunyt el, 97 éves korában. A filológust ma temették el.
