Bíróság elé állítják a férfit, aki megfenyegette a kegyvesztett András herceget

Vádat emeltek egy férfi ellen, miután állítólag megfenyegette a kegyvesztett András herceget, Andrew Mountbatten-Windsort a norfolki Sandringham Birtokon lévő otthona közelében.

Otthona közelében fenyegették meg András herceget Fotó: AFP

Otthona közelében fenyegették meg András herceget

A norfolki rendőrség korábban azt közölte, hogy szerdán késő délután letartóztattak egy férfit, miután a rendőrök bejelentést kaptak egy Wolfertonban megfélemlítő módon viselkedő férfiról. A Daily Telegraph arról számolt be, hogy Mountbatten-Windsort egy símaszkot viselő férfi megfenyegette, miközben kutyáit sétáltatta, ezért biztonsági őreivel együtt az autójába menekült.

A 39 éves Alex Jenkinsont, a suffolki Stowmarketből, őrizetbe vették, és még pénteken meg fog jelenni a Westminster-i Városi Bíróságon. A rendőrség közölte, hogy két rendbeli garázdaság, valamint vérminta leadásának megtagadása miatt vádolják a férfit - írta a BBC.