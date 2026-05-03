Borzalom, hamis injekciót adott a rákos betegeknek az orvos

Azonnali hatállyal törölték az orvosi nyilvántartástól Mohsen Alit, aki több milliót csalt ki nagybeteg pácienseitől. Gyógymódot kínált nekik, miközben valójában fokhagymaolajos injekciókat adott be. Mi több, a nyomozás során kiderült, hogy klinikája is engedély nélkül működött azon túl, hogy hamisan azt állította, meg tudja gyógyítani a rákot.

Hamis ábrándokat keltett a rákos betegekben. / Fotó: unsplash

Ali hivatalosan már 2015-ben elveszítette orvosi engedélyét az Egyesült Királyságban, ennek ellenére "kezelt" 2018-ban két daganatos beteget. A hírek szerint tőlük nagyjából 10-15 ezer dollárt (akár 4.5 millió forintot) is elkért kezelésenként, amelyek során azt állította, az injekció 90%-os sikerességgel gyógyítja a rákot.

A nyomozás során kiderült, hogy Ali "terápiája" C-vitamint, fokhagymaolajat tartalmazott. Olyan szereket, amelyek kapcsán nincs klinikai bizonyíték arra, hogy hatékonyak lennének rák ellen.Ezzel pedig Ali is tisztában volt.

Egyik betege (A páciens) harmadik stádiumú prosztatarákban szenvedett, és Ali azt mondta neki, hogy az állapota könnyen gyógyítható. Egy telefonbeszélgetés során még nevetett is, és felajánlotta, hogy visszafizeti a pénzt, ha a kezelés nem működik. A beteg korábban orvosaitól azt a tanácsot kapta, hogy a műtét a leghatékonyabb megoldás, de a mellékhatásoktól tartva alternatívát keresett. Egy másik, "B páciens", egy végstádiumú petefészekrákos beteg pedig azért fordult Alihoz, mert az állami kórházak orvosai már nem tudtak további kezelést ajánlani neki. Ő még az Ali ellen folytatott vizsgálat lezárulta előtt elhunyt.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy Ali szennyezett felületeken, használt orvosi eszközökkek dolgozott a házában, minimális elkülönítéssel a lakótér és a kezelőhelyiségek között. Ezek mellett egyéb, aggasztó körülményeket is felfedeztek, például egy rothadó matracot a kertben.

A vádakat Ali tagadta

- írja a People.