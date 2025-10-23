BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
"Minden BorsóPontot egy sérült gyerek anyukája fog vezetni" - Így ad fejlesztést és munkát Csilla az anyukáknak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 11:00
Új Neuro- és Fizioterápiás Központ rengeteg élménnyel, mozgással és szakmai újdonsággal. Mutatjuk a BorsóPont részleteit, melynek lényege, hogy sérült gyermekes édesanyáknak is munkalehetőséget adjon!

Ma délelőtt, - október 22-én - 10 órakor nagyszabású ünnepséggel vette kezdetét a Gurul a Borsó új Neuro‑ és Fizioterápiás Központjának avatása Budapest 15. kerületében. A megnyitón lehetőség nyílt díjmentes konzultációkra, terápiás próbákra, szakmai bemutatókra, és az egész napot játékok, ajándékok, ünnepi hangulat kísérte. BorsóPont nyílt a XV. kerületben!

BorsóPont
A mai nappal megnyitotta kapuit az első Borsópont melynek élén Korcsinszky Tímea (középen) lesz.  Mellette sérült kisfia, Milán és kislánya Míra Fotó: Kovács Dávid / Bors 

"Minden BorsóPontot egy sérült gyerek anyukája fog vezetni" 

A meghívott családokat már reggeltől várták a szervezők, akik a bejáratnál üdvözlő mosollyal fogadták az érkezőket. A hangulatot zene, apró meglepetések és gyermekprogramok is emelték – nem véletlen, hogy sokan csak „bekukkantani” érkeztek, ám végül órákat töltöttek el a központ helyiségeiben. A nap során bemutatásra került az OMPT (Ortopédiai Manuálterápia) és a CaCP (Kontroll és Koordináció Program), és mindenki számára elérhető volt általános terápiás konzultáció is.

Én leszek az első anyuka akit Csilla bevont a BorsóPontba. Tulajdonképpen együtt találtuk ki az ötletet, hogy nyílhatna több BorsóPont is az országban. Nagyon lelkes vagyok, mert Milán állapota javulhat azzal, hogy ilyen közel lesz a fejlesztés. És nagy lelkesedéssel kezdem meg új munkámat az első BorsóPont élén. 

- mondja  Korcsinszky Tímea a Borsnak. 

A Gurul a Borsó legújabb terápiás központjának megnyitója nemcsak szakmai, hanem emberi szempontból is mérföldkő. A kezdeményezés mögött Kismádor Csilla, a BorsóHáz alapítója áll, aki elmesélte, hogyan született meg a BorsóPont-hálózat ötlete, és miért fontos, hogy a fejlesztés minél több családhoz közel jusson el.

Az egész úgy indult, hogy nyáron a teraszon ültem, amikor Timi felhívott. A kisfia, Milán sokat járt hozzánk terápiára, és közben nagyon jó barátság alakult ki köztünk. Azt mondta: nyiss már a 15. kerületben egy kis Borsót! Először mosolyogtam rajta, de aztán rájöttem, hogy igaza van: nem mindig a nagy dolgok segítenek a legtöbbet. Talán azzal tudok igazán támogatni a családokat, ha több kisebb, helyi pontot hozunk létre.

– meséli Csilla.

A múltam a marketing és a hálózatépítés. Régebben közel húsz Elektropont üzletet nyitottam országszerte. Másnap reggel arra ébredtem, hogy ezt kell megcsinálnom a Borsóházzal is – hálózatot kell építeni, csak most nem boltokból, hanem terápiás pontokból. Elé álltam a cég- és harcostársamnak, Ákosnak, és ő azonnal mellém állt. Azt mondta: ‘Zseniális, csapassuk!’ – innen pedig nem volt megállás. A cél, hogy jövőre már több városban is megnyissuk a BorsóPontokat: Buda, Baja, Mosonmagyaróvár, Debrecen – és még sok hely következik.

- meséli majd hozzáteszi a nagy hírt:

Minden BorsóPontot egy érintett anyuka fog vezetni. Ez nemcsak munkát jelent nekik, hanem egy életre megoldja a saját gyermekük fejlesztését is. Ők pontosan tudják, mit él át egy család, és ezért szívvel-lélekkel fognak dolgozni. Rendes fizetést kapnak, ez egy főállás a GYOD mellett. Ők szerveznek, ők adnak időpontot, ők segítenek más családoknak is. Egy-egy BorsóPont nemcsak egy munkahely, hanem új esély: egy élet újraindítása.

- meséli Csilla hatalmas lelesedéssel. 

A solymári Borsóház továbbra is az intenzív terápiák központi helyszíneként működik, míg az újonnan nyíló BorsóPontok a fenntartó terápiás kezelésekre fókuszálnak. A hálózat célja, hogy a fejlesztési lehetőségek minél közelebb kerüljenek a családokhoz, hiszen sok érintett számára komoly nehézséget jelent a rendszeres, hosszú utazás egy sérült gyermekkel. A kisebb helyi központok létrejöttével ez a teher jelentősen csökken, a fejlesztés, a támogatás és a remény pedig elérhetőbbé válik. A szakmai irányítást és minőségbiztosítást Dr. Syed Rehan vezeti, aki a terapeuták képzéséért és a módszertani egység fenntartásáért is felel. 

A végső cél a Borsó-módszer továbbfejlesztése és a BorsóPont-hálózat országos kiépítése – hogy minden családhoz eljuthasson a mozgás és a fejlődés lehetősége.

- zárja gondolatait Kismádor Csilla a Borsóház alapítója, érintett anyuka. 

