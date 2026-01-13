"Az élet hozta így..." - Drámai harcot vív az epilepsziás Bori és édesanyja

Kismándor Csilla Magyarország egyik legnagyobb terápiás központját, a Borsóházat azért alapította, mert kislánya, Bori, súlyos epilepsziával küzdött. Egy védőoltás után diagnosztizálták nála a ritka és súlyos West-szindrómát, ami alapjaiban változtatta meg családjuk életét.
Csilla azonban nem hagyta, hogy a nehézségek letörjék őket. Olyan terápiás rendszert dolgozott ki, amely rendkívül hatékonyan segítette Borit, és hamarosan más, hasonló állapotban lévő gyermekek is hozzájuk kezdtek járni. Így a Borsóház nemcsak Borinak hozott gyógyulást, hanem közösségi támogató hálózattá vált, amely több ezer gyermek életét formálja át.
Soha nem készültem arra, hogy terápiás központot hozzak létre. A kislányom betegsége új utakat mutatott nekem, az élet hozta így
– vallja Csilla, aki közgazdászként végzett, majd családot alapított.
„Hiszek a fejlődésben, és abban, hogy valódi javulást hozunk a sérült gyermekek életébe.”
Ezt vallja Csilla, aki tele van új tervekkel a Borsóház jövőjével kapcsolatban. Ma a központ komplex és intenzív terápiás programokkal támogatja a hozzájuk forduló családokat, de Csilla nem állt meg a saját sikereinél: új utakat keres, hogy még szélesebb körben nyújthassanak segítséget.
Az elmúlt évben jelentős előrelépések történtek a Borsóház életében: megnyílt az első BorsóPont Pest, ahol kiemelten elérhetők a Borsóház egyedi terápiái, például az Ortopédiai Manuálterápia (OMPT) és a Kontroll és Koordináció Program (CaCP). Az épület felújítása is megkezdődött Solymáron, új akadálymentes zuhanykabinnal és padlóburkolatokkal várják a családokat. Emellett a csapat is bővült: új stratégiai igazgató és szakemberek érkeztek, a legmodernebb eszközökkel, például LeviCare készülékekkel.
A 2026-os év ambíciózus terveket tartogat: újabb BorsóPontok nyílnak országszerte, hogy minél közelebb hozzák a terápiát a családokhoz. Teljes, 24 órás ellátást kínálnak a gyerekeknek és fiatal felnőtteknek, „otthagyós” heteket szerveznek, és új terápiás terek nyílnak, amelyek további eszközparkot és programkínálatot biztosítanak.
Sok család számára elérhetetlenné válik az intenzív fejlesztés, a távolság és a költségek miatt. A BorsóPontokkal viszont elérhető közelségbe hozzuk a terápiát, kis, 80–100 négyzetméteres helyszíneken, 2–3 szakemberrel, országszerte
– mondja Csilla.
A cél nemcsak a központi épület fejlesztése, hanem a stabil jövő megteremtése és még több gyermek elérése. „A napi pár perc torna egy ép értelmű gyereknél is életmentő lehet, hát még egy sérült gyermeknél. Sok kicsi sokra megy. Ha csak tíz percet tornázunk naponta, az óriási eredmény. A léleknek is jó érzés, hogy tettem valamit a gyermekem egészségéért” – teszi hozzá.
Csilla története nem csak szakmai sikerekről szól, hanem a személyes küzdelemről is. Bori epilepsziája folyamatos kihívás elé állítja a családot: „Az epilepszia egy olyan borzasztó dolog, hogy ha jön, mindent visz. Kognitívan Bori sok mindenre képes lenne, azonban ha jön az epilepszia, elviszi minden küzdésünket.”
Bori fejlődése és a Borsóház sikere azonban motivációt ad.
Most, tizenöt év után, mintha tényleg belekapna a szél abba a bizonyos vitorlába, aminek a szelét még Bori indította el húsz éve
– zárja gondolatait Csilla, akinek munkája ma már sok család reménysége.
A Borsóház története azt bizonyítja, hogy a személyes küzdelmekből születhetnek olyan kezdeményezések, amelyek mások életét is megváltoztatják. Csilla és csapata továbbra is innovációval, elhivatottsággal és szeretettel formálja a jövőt, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a támogatás, amire szüksége van.
