"Az élet hozta így..." - Drámai harcot vív az epilepsziás Bori és édesanyja

Kismándor Csilla Magyarország egyik legnagyobb terápiás központját, a Borsóházat azért alapította, mert kislánya, Bori, súlyos epilepsziával küzdött. Egy védőoltás után diagnosztizálták nála a ritka és súlyos West-szindrómát, ami alapjaiban változtatta meg családjuk életét.

"Úgy érzem, a Borsóház erősebb, mint valaha" - Ezek Kismándor Csilla tervei az új évre (Fotó: olvasói)

„Az innováció az, amiben hiszek” - A Borsóház nemcsak Borinak hozott gyógyulást

Csilla azonban nem hagyta, hogy a nehézségek letörjék őket. Olyan terápiás rendszert dolgozott ki, amely rendkívül hatékonyan segítette Borit, és hamarosan más, hasonló állapotban lévő gyermekek is hozzájuk kezdtek járni. Így a Borsóház nemcsak Borinak hozott gyógyulást, hanem közösségi támogató hálózattá vált, amely több ezer gyermek életét formálja át.

Soha nem készültem arra, hogy terápiás központot hozzak létre. A kislányom betegsége új utakat mutatott nekem, az élet hozta így

– vallja Csilla, aki közgazdászként végzett, majd családot alapított.

„Hiszek a fejlődésben, és abban, hogy valódi javulást hozunk a sérült gyermekek életébe.”

Ezt vallja Csilla, aki tele van új tervekkel a Borsóház jövőjével kapcsolatban. Ma a központ komplex és intenzív terápiás programokkal támogatja a hozzájuk forduló családokat, de Csilla nem állt meg a saját sikereinél: új utakat keres, hogy még szélesebb körben nyújthassanak segítséget.

Az elmúlt évben jelentős előrelépések történtek a Borsóház életében: megnyílt az első BorsóPont Pest, ahol kiemelten elérhetők a Borsóház egyedi terápiái, például az Ortopédiai Manuálterápia (OMPT) és a Kontroll és Koordináció Program (CaCP). Az épület felújítása is megkezdődött Solymáron, új akadálymentes zuhanykabinnal és padlóburkolatokkal várják a családokat. Emellett a csapat is bővült: új stratégiai igazgató és szakemberek érkeztek, a legmodernebb eszközökkel, például LeviCare készülékekkel.

A 2026-os év ambíciózus terveket tartogat: újabb BorsóPontok nyílnak országszerte, hogy minél közelebb hozzák a terápiát a családokhoz. Teljes, 24 órás ellátást kínálnak a gyerekeknek és fiatal felnőtteknek, „otthagyós” heteket szerveznek, és új terápiás terek nyílnak, amelyek további eszközparkot és programkínálatot biztosítanak.

Sok család számára elérhetetlenné válik az intenzív fejlesztés, a távolság és a költségek miatt. A BorsóPontokkal viszont elérhető közelségbe hozzuk a terápiát, kis, 80–100 négyzetméteres helyszíneken, 2–3 szakemberrel, országszerte

– mondja Csilla.