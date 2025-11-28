"Eddig még nem jártam sikerrel" - az agyvérzéssel világra jött Csenge állapotán csak a fejlesztések segíthetnek

A terhesség huszonötödik hetében 2021. júniusában jött a világra koraszülöttként Forgó Csenge, aki a méhen belül agyvérzést kapott. Szülei fél éven keresztül haza sem hozhatták a kórházból. Ez idő alatt a gyermek nyolc műtéten esett át.

Csenge egyetlen esélye, hogy megtanuljon beszélni és önállóan járni, ha eljut a Borsóházba / Fotó: olvasói

Csenge egyik lába rövidebb, és négy éves kora ellenére önállóan még nem tud járni, és beszélni sem.

Az orvosok szerint sosem fog tudni járni, és beszélni. Ebbe mi nem törődtünk bele, és mindent megteszünk azért, hogy Csenge megkapja a megfelelő fejlesztéseket, aminek következtében javulhat az állapota. Álmunk, hogy eljuthassunk vele a Borsóházba, mert úgy gondolom, hogy ott tudnának segíteni.

– mondja reménykedve az édesanya, Csilla, aki hetente három napot viszi a gyermekét Mezőcsátról Miskolcra a kórházba, ahol Dévény tornát, masszázst, konduktív tornát és korai fejlesztést kap.

Csenge egyetlen esélye a megfelelő fejlesztés

Megpróbáltam alapítványokkal felvenni a kapcsolatot, de eddig még nem jártam sikerrel. A gyermekem gyógykezeléseit, és fejlesztéseit önerőből finanszírozzuk

– folytatja az édesanya, aki azt szeretné, hogy a most négy éves Csenge úgy nőjön fel, hogy megtanul beszélni és járni is.

Nagyon reménykedem, mert Csenge pár szót, már ki tud mondani, és mindent megért. Azt is el tudja mutogatni kézzel, amit szeretne. Az orvosok szerint az achilles műtét segíthetne neki

– zárja a beszélgetést Csilla, aki még hozzáteszi, hogy otthon gyermeke négykézláb mászkál, és ha kapaszkodik, akkor fel is tud állni. Szülei nem törődnek bele, hogy lányuk kerekesszékben élje le az életét. Minden követ megmozgatnak azért, hogy Csenge eljusson a Borsóházba, ahol a megfelelő fejlesztéseknek köszönhetően a beszédében és a járásában is javulás várható.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!

