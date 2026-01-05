Felcsillant a remény, megtanulhat járni az agyvérzéssel született Csenge

Forgó Csenge most négy és fél éves, és koraszülöttként agyvérzéssel látta meg a napvilágot. Szüleinek álma, hogy megtanulhasson beszélni és önállóan járni.

Felcsillant a remény, hogy Csenge megtanulhat önállóan járni / Fotó: olvasói

Nagyon hosszú utat kell még bejárnia a Mezőcsáton élő gyermeknek ahhoz, hogy teljes életet élhessen. Édesanyja a nap minden percét mellette tölti és a folyamatos fejlesztéséről is gondoskodik. Áprilisban egy orvosi beavatkozás vár rá, amit már nagyon vár a család, hiszen ha sikeres lesz, akkor a gyermek megtanulhat önállóan járni.



Csenge megtanulhat járni

Csenge a terhesség huszonötödik hetében, 2021 júniusában jött a világra. Sajnos a szülés nem volt komplikációmentes, mert a méhen belül agyvérzést kapott a baba. Egyik lába rövidebb, és négy és fél éves kora ellenére nem tud még önállóan járni, sem beszélni. Szerencsére pár szót már ki tud mondani, és mindent megért. Édesanyja heti három alkalommal viszi gyermekét Miskolcra, a kórházba, ahol Dévény tornát, masszázst, konduktív tornát, és korai fejlesztést kap.

Nagyon reménykedem, hogy megtanul járni és beszélni Csenge. Már pár szót most is ki tud mondani, és mindent megért. Már azt is el tudja mutogatni kézzel, hogy mit szeretne. Az egyik lába rövidebb, és járni csak úgy tud, ha közben fogom a kezét. Az orvosok szerint az Achilles-műtét segíthetne neki

– mondja Csilla, hozzátéve, hogy otthon gyermeke négykézláb mászkál, és ha kapaszkodik, akkor fel is tud állni.

Szerencsére felcsillant a remény. Egy alapítvány segítségével jutottunk el december 16-án a Heim Pál kórházba, ahol az ortopéd sebészeten azt tanácsolták, hogy meg kell műteni Csenge lábát. A beavatkozás előre láthatóan április 22-én lesz

– sóhajt fel reménykedve az édesanya, aki hozzáteszi, hogy ez egy botoxos kezelés lesz, amivel a gyermek Achillesét megpróbálják meglazítani. A család nagyon bízik benne, hogy így Csenge megtanulhat önállóan járni, és elkerülhető lesz a komolyabb sebészeti beavatkozás.

Ha segíteni szeretnél, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!