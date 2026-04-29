Vastagbélrákot diagnosztizáltak a Sárkányok háza sztárjánál

A Sárkányok háza színésze, Sir Simon Russell Beale nyolc hónapja tartotta titokban, hogy vastagbélrákkal küzd. A fájdalmas hírt maga a színész jelentette be a közösségi médiában.

A forgatás után derült ki, hogy rákkal küzd a Sárkányok háza színésze

A 65 éves színész, aki Ser Simon Strongot alakítja a Sárkányok Háza című HBO sikersorozatban, olyan nagy szerepeiről ismert, mint az Egy hét Marilynnel (2011), a Két királynő (2018) és a Sztálin halála (2017).

A színészt a Trónok harca spin-offjának forgatása után kórházba szállították. Sir Simon Russell Beale most pedig bejelentette, hogy nem véletlenül vonult vissza a színészkedéstől, mivel a gyógyulására kellett koncentrálnia, ugyanis rákot diagnosztizáltak nála. A színész most elmagyarázta, hogy úgy érzi eljött az ideje annak, hogy megossza a lesújtó hírt a rajongókkal:

„Úgy döntöttem, hogy mindenkinek elmondom. Játszottam a színházban, aztán leforgattam a Sárkányok házát, majd kórházba kellett vinniük, és kiderült, hogy vastagbélrákom van. Az elmúlt nyolc hónap, nos, valójában egy kicsit bonyolult, nyilvánvalóan unalmas, de az is bonyolult, hogy ki kell szállnom dolgokból, amit még soha nem csináltam korábban. Jelenleg abban a furcsa gondolkodási szakaszban vagyok, hogy vajon merjem-e kockáztatni? Úgy döntöttem, kockáztatok, jövő héten újrakezdem."

A színész elárulta, hogy leszerződött Shakespeare Vénusz és Adonis című művének bábjáték-változatának narrátoraként, amely a nyáron turnézik az Egyesült Királyságban - számolt be róla a The Sun.