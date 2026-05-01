Elszólták magukat egy képpel? Nagy Bogi és BSW Matyi romantikus fotója tarol

Hónapok óta lázban tartja a rajongókat és Nagy Bogi és Sziklai Mátyás, azaz BSW Matyi rejtélyes viszonya. A találgatások egy közös munka kapcsán indultak el, ahol a rajongók azonnal kiszúrták a két előadó közötti szokatlanul erős kémiát. Bár sokáig próbálták a „szoros szakmai barátság” címkéje mögé rejteni az érzéseiket, a legújabb közösségi médiás aktivitásuk minden eddiginél beszédesebb. A titkolózásnak úgy tűnik, vége, hiszen egy olyan intim pillanatot osztottak meg, amely már nem a stúdiómunkáról, hanem a közösen eltöltött minőségi időről és az egymás iránti vonzalomról tanúskodik.

Nagy Bogi és BSW Matyi úgy fest, nem titkolják többé az egymás iránti érzéseiket (Fotó: Instagram)

Nagy Bogi BSW Matyi románca újabb szintet lépett?

A minap Matyi egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tett közzé egy fotót, amelyen egy kilátó tetején, a lemenő nap fényeiben láthatóak ketten Bogival. A kép hangulata tagadhatatlanul romantikus: a természet lágy ölén, kettesben átélt pillanat nem hagy sok kétséget a kapcsolatuk jellegét illetően. Különösen beszédes, hogy a fotóhoz semmilyen kísérőszöveget nem fűztek – elmaradtak a dalpromóciók és a stúdiós hashtagek is. Bogi szinte azonnal újraosztotta a képet a saját oldalán. Ez a fajta „néma vallomás” a mai celebvilágban gyakran többet ér egy hivatalos sajtóközleménynél.

A Jégszívű lány forgatásán láthattuk először őket, ám akkor Nagy Bogi házassága még javában tartott (Fotó: Youtube)

Megterhelő váláson van túl

Nagy Bogi számára ez a nyitás különösen nagy lépés, hiszen egy fájdalmas és a nyilvánosság előtt zajló szakításon van túl.

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet!

– írta bejegyzésében az énekesnő idén január 19-én, amikor is nyilvánosságra hozta, hogy elválik a férjétől, Nyári Marcelltől.

Nagy Bogi és Nyári Marcell házassága 2,5 évig tartott (Fotó: Bors)

BSW Matyi magánéletét sosem verte nagy dobra

Az énekesnő később több interjúban is elárulta, hogy a válás feldolgozása hosszú időt vett igénybe, és sokat tanult önmagáról ebben a nehéz időszakban. Ezzel szemben BSW Matyi magánéletét mindig is egyfajta titokzatosság övezte. Bár a rapper a színpadon a magabiztos fenegyerek szerepében tetszeleg, egy korábbi nyilatkozatában elárulta, hogy nem olyan rosszfiú ő, ha komolyra fordul a dolog: „Kapcsolatban teljesen más vagyok, mint amikor nincs mellettem senki, sokkal proaktívabb vagyok szingliként. Amikor kapcsolatba kerülök, sokkal introvertáltabb leszek, mert nem akarok a külvilág felé bizonyítani, ez pedig meglátszik a színpadi jelenlétemen is, hiszen ilyenkor alig várom, hogy menjek haza a barátnőmhöz”.