Menstruációs görcsök miatt szenvedett a kislány az iskolában: a tanára reakciója mindenkit megdöbbentett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:30
Erre sokan nem számítottak. Egy édesanya az interneten osztotta meg, milyen gesztust tett a lánya tanára, amikor megtudta, hogy menstruációs görcsei vannak.
Az egész internet szívét átmelengette annak a tanárnak a reakciója, aki – a kommentelők elmondása szerint –, visszaadta az emberiségbe vetett hitet. Egy édesanya volt, aki a közösségi médiában beszámolt arról, hogy a lánya nemrég kezdett el menstruálni, így a görcsökkel és fájdalmakkal is egyelőre nehezen tud megbirkózni.

Szívmelengető gesztust tett diákja felé a tanár  / Fotó: Pexels ( illusztráció)

A tanár reakciója mindenkit megérintett

Az anya ezután kitért arra, ahogy a közelmúltban a lánya éppen órán ült, mialatt a görcsökkel küszködött, ami miatt feltűnően csendessé vált. A tanára, egy fiatal férfi, csakhamar felfigyelt arra, valami nincsen rendben, így megkérdezte tőle, mi a baj.

Én is abban az iskolában dolgozom, és látom, hogy az a tanár nap mint nap mennyire odafigyel a gyerekekre. Ma iskola után a lányom elmesélte, a tanára megkérdezte tőle, jól van-e, mert lehajtotta a fejét az órán, mire elmondta neki, hogy nagyon görcsöl a menstruációja miatt

- írta meg az édesanya X-en (korábban Twitter), hozzátéve, bár jól ismeri a tanárt, az első reakciója az aggodalom volt, mialatt azon is eltűnődött, mi lehetett a fiatalember válasza egy ilyen kényes helyzetben. A végén azonban pozitívan csalódott.

Amikor megkérdeztem, mit mondott, a lányom azt felelte: ’Azt mondta… várj egy kicsit’

–, majd gyorsan elhagyta a termet. Nem sokkal később a tanár visszatért, egy tábla csokoládéval a kezében: mint mondta, azt hallotta, ez az édesség segít enyhíteni a kellemetlenségeket.

Áldott legyen az édesanyja, a nővérei vagy a nagymamája, akik olyan férfit neveltek belőle, aki ennyire megértő – aki nem hozta a lányomat kellemetlen helyzetbe, és nem is bagatellizálta a dolgokat. Bárcsak mindannyian ugyanezt tennék

- tette hozzá az anya, mialatt a többi felhasználót is nagyon megérintette ez a kedvesség és figyelmesség.

Bár maga a gesztus apróságnak tűnhet, a legtöbben egyetértettek abban,  erőteljes emlékeztetőül szolgál arra, milyen jelentőségteljesek lehetnek az ilyen egyszerű, de kedves cselekedetek – különösen azokban a pillanatokban, amikor a fiatalok sebezhetőnek vagy bizonytalannak érzik magukat – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
