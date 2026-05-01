Örömünnep után hidegzuhany: technikai hiba okozta a mesés főnyereményt

A 27 éves, brit Claire Ainsley a hirtelen jött lottónyereményt elhunyt anyukájától származó csodának vélte egészen addig, amíg nem értesítették arról, hogy hatalmas tévedés történt. Kiderült: a millió jackpotot egy technikai hiba okozta.

Nemhogy a jackpotot, de semmit sem nyert az anyuka

A nő édesanyja 45 éves korában halt meg, és Claire azt hitte, a síron túlról küld neki ajándékot. A kétgyermekes anyukának egy hatéves fia és egy hétéves lánya van.

A lányom, Skylar és a fiam, Logan minden egyes nap lefekvés előtt jó éjszakát kívánnak a csillaggá vált nagymamájuknak. Szóval azt hittem, ez egy csoda.

Édesanyja, Lisa, két évvel ezelőtt halt meg Crohn-betegségben. Claire pénzt szeretett volna adományozni egy jótékonysági szervezetnek, hogy más betegeken segíthessen.

Az egyedülálló anya úgy gondolta, hogy Lisa volt az oka annak, hogy 1 millió fontot (kb. 460 millió forintot) nyert, miközben a William Hill alkalmazás Jackpot Drop játékával játszott. Később azonban kapott egy e-mailt, amelyben az állt, hogy a nyeremény technikai hiba eredménye, és egy fillért sem fog látni belőle. Most a neki beígért díjért küzd.

Szörnyű és stresszes volt. Azt hittem, jobban fogunk élni, és nagyobb házat vehetünk magunknak.

Az anyuka örömében a konyhában sírt, és még gyermekeinek is elmondta a hírt, de most hihetetlenül dühös a sorsra, amely így játszadozott vele.

Annyi tervünk volt. A gyerekeim még soha nem voltak külföldön nyaralni, mivel egyedülálló anya vagyok. Spanyolországba akartam vinni őket, és útlevelet szerezni nekik. Házat akartam nekik venni, hogy stabil helyük legyen felnőttként, és életük végéig biztonságban legyenek. Nagyon el vagyok keseredve.

A nő állítása szerint a cég 34 font (kb. 16 ezer forint) jóvátételt ajánlott neki, de ezzel nem elégedett meg, mondván, még útlevelet sem tudna ebből fizetni. Az anyuka elárulta, nem csak vele történt meg hasonló eset: csatlakozott egy Facebook-csoporthoz, ahol már több károsult számolt be hasonló "hiba okozta nyereményekről". (Mirror)