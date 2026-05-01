Kár volt az Oscar Michael B. Jordannek: kápéra váltja a díját a színész

Könnyen lecsaphat az Oscar-átok a frissen díjazott, jóképű színészre. Michael B. Jordan Bűnösök című filmje több szempontból is filmtörténelmet írt: többek között a sztár lett hosszú idő után az első fekete bőrű színész, aki hazavitte a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszobrot. Egy ilyen siker és felhajtás után ömlenek a szerepajánlatok, ám a nagy kérdés az: a minőség vagy a dollárjelek motiválóbbak a 39 éves színésznek?
Az eddigi hírek alapján Halle Berry karrieríve néz ki a színésznek, aki a Szörnyek keringője után Bond-lány lett, majd Macskanő, és bár 10-15 milliókat vitt haza filmenként, nagyjából azóta nem tudott egy épkézláb sikerfilmet felmutatni, amit az ő nevével adtak volna el. Az már az Oscar-gála előtt tudott volt, hogy Michael B. Jordan a Miami Vice-film egyik főszereplője lesz, míg mellette nagy eséllyel Austin Butler látható majd a 2028-ban érkező alkotásban. Alig húsz éve próbálta már „remakelni” a nyolcvanas évek sorozatát Michael Mann; a Colin Farrell és Jamie Foxx főszereplésével készült film azonban combos bukás lett. Jordan állítólag brutális gázsiigényt nyújtott be a producereknek: az eddigi 4-5 millió helyett közel a négyszeresét kéri korábbi árának.
Emellett a napokban jött a hír, hogy a Battlefield videójáték-adaptáció élőszereplős feldolgozásának főszerepét is elvállalta, amelyet Tom Cruise házi rendezője, Christopher McQuarrie rendez. A munkálatok kezdetéről még nincs hír, de itt is közel 20 milliós gázsit rebesgetnek a bennfentesek. A könnyű pénz könnyen is megy, bár itt a legutóbbi Mission: Impossible-filmek direktora még garancia lehet a sikerre. A színész emellett jövőre a Thomas Crown-ügy sokadik remake-jében tűnik fel, illetve a Creed 4. részéhez is aláírt már, amely remélhetőleg megüti az első és a harmadik rész bombasztikus színvonalát.
A Bűnösök az HBO Max kínálatában érhető el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.