Kár volt az Oscar Michael B. Jordannek: kápéra váltja a díját a színész

Könnyen lecsaphat az Oscar-átok a frissen díjazott, jóképű színészre. Michael B. Jordan Bűnösök című filmje több szempontból is filmtörténelmet írt: többek között a sztár lett hosszú idő után az első fekete bőrű színész, aki hazavitte a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszobrot. Egy ilyen siker és felhajtás után ömlenek a szerepajánlatok, ám a nagy kérdés az: a minőség vagy a dollárjelek motiválóbbak a 39 éves színésznek?

Michael B. Jordan filmjei problémásnak tűnnek

Az eddigi hírek alapján Halle Berry karrieríve néz ki a színésznek, aki a Szörnyek keringője után Bond-lány lett, majd Macskanő, és bár 10-15 milliókat vitt haza filmenként, nagyjából azóta nem tudott egy épkézláb sikerfilmet felmutatni, amit az ő nevével adtak volna el. Az már az Oscar-gála előtt tudott volt, hogy Michael B. Jordan a Miami Vice-film egyik főszereplője lesz, míg mellette nagy eséllyel Austin Butler látható majd a 2028-ban érkező alkotásban. Alig húsz éve próbálta már „remakelni” a nyolcvanas évek sorozatát Michael Mann; a Colin Farrell és Jamie Foxx főszereplésével készült film azonban combos bukás lett. Jordan állítólag brutális gázsiigényt nyújtott be a producereknek: az eddigi 4-5 millió helyett közel a négyszeresét kéri korábbi árának.

Emellett a napokban jött a hír, hogy a Battlefield videójáték-adaptáció élőszereplős feldolgozásának főszerepét is elvállalta, amelyet Tom Cruise házi rendezője, Christopher McQuarrie rendez. A munkálatok kezdetéről még nincs hír, de itt is közel 20 milliós gázsit rebesgetnek a bennfentesek. A könnyű pénz könnyen is megy, bár itt a legutóbbi Mission: Impossible-filmek direktora még garancia lehet a sikerre. A színész emellett jövőre a Thomas Crown-ügy sokadik remake-jében tűnik fel, illetve a Creed 4. részéhez is aláírt már, amely remélhetőleg megüti az első és a harmadik rész bombasztikus színvonalát.