Mentőt riasztottak, most zajlik a mentés: súlyos baleset történt

Mentő kellett, miután egymásnak ütközött két személygépkocsi Monoron, a Szélmalom úton, a Türr István utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak autójából.
A helyszínre mentő is érkezett
- írja a katasztrófavédelem.
Nem sokkal korábban esodródott az útról és fának ütközött egy motorkerékpár Aggtelek és Trizs között. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
