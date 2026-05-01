Mentőt riasztottak, most zajlik a mentés: súlyos baleset történt

Mentő kellett, miután egymásnak ütközött két személygépkocsi Monoron, a Szélmalom úton, a Türr István utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak autójából.

Mentőt riasztottak, súlyos baleset történt.

- írja a katasztrófavédelem.

Nem sokkal korábban esodródott az útról és fának ütközött egy motorkerékpár Aggtelek és Trizs között. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

