Ezzel a titkos kóddal beszél ki téged is a személyzet a repülőn

A repülőgépek zárt világában a személyzetnek gyakran úgy kell bizalmas információkat megosztania egymással, hogy közben fenntartják a nyugodt légkört. Erre a célra alakultak ki a szakmai szlengre épülő titkos kódok, amelyek lehetővé teszik a gyors kommunikációt anélkül, hogy a gyanútlan utasokban félelmet keltenének. Ezek a kifejezések légitársaságonként eltérhetnek, de a céljuk közös: diszkréten kezelni a problémás helyzeteket.

Fotó: Kostiantyn Voitenko / shutterstock

Milyen titkos kódok hallhatók a személyzettől?

Ha a közeledben elhaladó légiutas-kísérők a „mermaid”, azaz szirén kifejezést emlegetik, érdemes ellenőrizned a saját testtartásodat és a csomagjaidat. Ez a gúnynév azokra az utasokra utal, akik indokolatlanul sok helyet foglalnak el a kabinban: szétterülnek a szomszédos üléseken vagy a lábaikkal és táskáikkal akadályozzák a folyosón való közlekedést. Ha hallod ezt a szót, az egy finom figyelmeztetés, hogy húzd össze magad.

Hasonlóan ironikus a „VIP” jelző használata is. Míg a hétköznapokban ez kiváltságos bánásmódot sugall, a repülőn gyakran a „Very Irritating Passenger” rövidítése. Ezt a bélyeget azok kapják meg, akik folyamatosan felesleges kérésekkel bombázzák a személyzetet, vagy viselkedésükkel akadályozzák a munkát.

Vészhelyzetek kódolt üzenetei

A személyzet a komolyabb incidenseket is fedőnevekkel illeti. Orvosi vészhelyzet esetén például a „Code 300” vagy az „Angel” kifejezés hangozhat el. Ez a módszer biztosítja, hogy a segítségnyújtás szervezetten induljon el, miközben a többi utas nem kezd el aggódni egy esetleges tragédia miatt.

Vannak olyan titkos kódok is, amelyek hallatán a pilóták és a földi irányítás azonnal a legmagasabb készültségi fokozatba lép. A „Pan-pan” jelzés általános technikai vagy utassal kapcsolatos problémát vetít előre, míg a „Squawk 7500” már gépeltérítést vagy közvetlen életveszélyt jelent. Bár ezeket ritkán hallani az utastérben, a légi közlekedés biztonságának alapkövei.