Te ismered a repülőgépek személyzetének titkos kódjait?

Ezzel a titkos kóddal beszél ki téged is a személyzet a repülőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 13:15
Ha a repülőút során odafigyelsz a légiutas-kísérők kommunikációjára, a személyzet elszólásai sokat elárulnak a biztonsági helyzetről vagy az utastársaidról. Érdemes résen lenned, hogy tudd, mit jelentenek pontosan a körükben használt titkos kódok.
Oroszi Rita
A repülőgépek zárt világában a személyzetnek gyakran úgy kell bizalmas információkat megosztania egymással, hogy közben fenntartják a nyugodt légkört. Erre a célra alakultak ki a szakmai szlengre épülő titkos kódok, amelyek lehetővé teszik a gyors kommunikációt anélkül, hogy a gyanútlan utasokban félelmet keltenének. Ezek a kifejezések légitársaságonként eltérhetnek, de a céljuk közös: diszkréten kezelni a problémás helyzeteket.

A repülőgépek személyzete titkos kódok segítségével kommunikál.
A repülőgépek személyzete titkos kódok egész sorát használja.
  • Mermaid: így nevezik a túl sok helyet foglaló, terpeszkedő utasokat.
  • VIP: a kód jelentése nem híresség, hanem „nagyon irritáló utas”.
  • Vészhelyzet: orvosi vagy biztonsági gond esetén kódokkal kerülik a pánikot.

Milyen titkos kódok hallhatók a személyzettől?

Ha a közeledben elhaladó légiutas-kísérők a „mermaid”, azaz szirén kifejezést emlegetik, érdemes ellenőrizned a saját testtartásodat és a csomagjaidat. Ez a gúnynév azokra az utasokra utal, akik indokolatlanul sok helyet foglalnak el a kabinban: szétterülnek a szomszédos üléseken vagy a lábaikkal és táskáikkal akadályozzák a folyosón való közlekedést. Ha hallod ezt a szót, az egy finom figyelmeztetés, hogy húzd össze magad.

Hasonlóan ironikus a „VIP” jelző használata is. Míg a hétköznapokban ez kiváltságos bánásmódot sugall, a repülőn gyakran a „Very Irritating Passenger” rövidítése. Ezt a bélyeget azok kapják meg, akik folyamatosan felesleges kérésekkel bombázzák a személyzetet, vagy viselkedésükkel akadályozzák a munkát.

Vészhelyzetek kódolt üzenetei

A személyzet a komolyabb incidenseket is fedőnevekkel illeti. Orvosi vészhelyzet esetén például a „Code 300” vagy az „Angel” kifejezés hangozhat el. Ez a módszer biztosítja, hogy a segítségnyújtás szervezetten induljon el, miközben a többi utas nem kezd el aggódni egy esetleges tragédia miatt.

Vannak olyan titkos kódok is, amelyek hallatán a pilóták és a földi irányítás azonnal a legmagasabb készültségi fokozatba lép. A „Pan-pan” jelzés általános technikai vagy utassal kapcsolatos problémát vetít előre, míg a „Squawk 7500” már gépeltérítést vagy közvetlen életveszélyt jelent. Bár ezeket ritkán hallani az utastérben, a légi közlekedés biztonságának alapkövei.

A személyzet munkája során a kedvesség és a profizmus alapkövetelmény. A belső nyelvhasználatuk segít átvészelni a hosszú órákat a fedélzeten és megőrizni a fegyelmet. Legközelebb, ha repülsz, figyeld a félmondatokat: lehet, hogy épp rólad vagy egy melletted zajló eseményről beszélnek a hátad mögött.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu