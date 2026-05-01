Ezzel a titkos kóddal beszél ki téged is a személyzet a repülőn

A repülőgépek zárt világában a személyzetnek gyakran úgy kell bizalmas információkat megosztania egymással, hogy közben fenntartják a nyugodt légkört. Erre a célra alakultak ki a szakmai szlengre épülő titkos kódok, amelyek lehetővé teszik a gyors kommunikációt anélkül, hogy a gyanútlan utasokban félelmet keltenének. Ezek a kifejezések légitársaságonként eltérhetnek, de a céljuk közös: diszkréten kezelni a problémás helyzeteket.
Ha a közeledben elhaladó légiutas-kísérők a „mermaid”, azaz szirén kifejezést emlegetik, érdemes ellenőrizned a saját testtartásodat és a csomagjaidat. Ez a gúnynév azokra az utasokra utal, akik indokolatlanul sok helyet foglalnak el a kabinban: szétterülnek a szomszédos üléseken vagy a lábaikkal és táskáikkal akadályozzák a folyosón való közlekedést. Ha hallod ezt a szót, az egy finom figyelmeztetés, hogy húzd össze magad.
Hasonlóan ironikus a „VIP” jelző használata is. Míg a hétköznapokban ez kiváltságos bánásmódot sugall, a repülőn gyakran a „Very Irritating Passenger” rövidítése. Ezt a bélyeget azok kapják meg, akik folyamatosan felesleges kérésekkel bombázzák a személyzetet, vagy viselkedésükkel akadályozzák a munkát.
A személyzet a komolyabb incidenseket is fedőnevekkel illeti. Orvosi vészhelyzet esetén például a „Code 300” vagy az „Angel” kifejezés hangozhat el. Ez a módszer biztosítja, hogy a segítségnyújtás szervezetten induljon el, miközben a többi utas nem kezd el aggódni egy esetleges tragédia miatt.
Vannak olyan titkos kódok is, amelyek hallatán a pilóták és a földi irányítás azonnal a legmagasabb készültségi fokozatba lép. A „Pan-pan” jelzés általános technikai vagy utassal kapcsolatos problémát vetít előre, míg a „Squawk 7500” már gépeltérítést vagy közvetlen életveszélyt jelent. Bár ezeket ritkán hallani az utastérben, a légi közlekedés biztonságának alapkövei.
A személyzet munkája során a kedvesség és a profizmus alapkövetelmény. A belső nyelvhasználatuk segít átvészelni a hosszú órákat a fedélzeten és megőrizni a fegyelmet. Legközelebb, ha repülsz, figyeld a félmondatokat: lehet, hogy épp rólad vagy egy melletted zajló eseményről beszélnek a hátad mögött.
Nézd meg a videót is a témában:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.