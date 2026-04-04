Mindenki odáig volt az édes babáért – különleges vonása egy ritka rendellenesség tünete volt

Egy nevadai anyuka úgy gondolta, újszülöttje teljesen egészséges, ám az apró tünetek sötét igazságra derítettek fényt.

Ritka betegség tünetei voltak az újszülött aranyos vonásai

Már korán jelentkeztek a tünetek

Alley Stanley egy videóban mesélte el azokat a jeleket, amelyek fia diagnózisához vezettek: aranyos, gombszerű orra volt, de ennél aggasztóbb volt a beszédkésése, valamint folyadék a dobhártya mögött.

A fordulópont azonban akkor jött el, amikor hároméves korában lágyéksérv alakult ki nála. A sebészek megnyugtatták az anyukát, hogy ez gyakori a fiúknál. Enyhén befelé néző térdei és az átlagosnál nagyobb feje sem keltett gyanút, hiszen Stanley családjában mindkettő megszokott volt.

Még azután is, hogy egy gyermekgenetikus azt mondta neki, minden rendben van, az anyának bizonyosságra volt szüksége. A genetikai vizsgálatok során Stanley fiánál MPS II-t, más néven Hunter-szindrómát diagnosztizáltak - egy ritka, progresszív genetikai állapotot. A család a diagnózis előtt napokig kutatott a betegség után, ami teljesen felemésztette őket.

Elvesztettem az eszemet, és azon tűnődtem, vajon csak képzelem-e az egészet. Igazi kínzás volt, de a félelmeim megerősítése egy olyan pokol volt, amire szerintem senki sem tud felkészülni

- mondta az anyuka.

Az MPS II-t egy olyan enzim hiánya okozza, amely bizonyos sejtes salakanyagok lebontásához szükséges. Enélkül a méreganyagok lassan felhalmozódnak az agyban, a szervekben és az ízületekben is.

Mindennapok a ritka rendellenességgel

Az anyuka most a mindennapokban próbál egyensúlyozni: gyermeke sokszor túlterhelt, és a regresszió jeleire is figyelnie kell. Folyamatosan időpontok és kezelések között ingáznak, és fiát alaposan meg kell figyelnie, ugyanis minden apró változás és fájdalom megjelenése is sokat számít.

A Hunter-szindróma ellen ekkor egyetlen jóváhagyott kezelés létezik: egy enzimpótló terápia, amely segíti a szervezetet. Alley nyíltan bírálja a ritka betegségek terápiáit érintő szabályozási késedelmeket:

Senkinek sem szabadna ilyen keményen megküzdenie azért, hogy életben tartsa a gyermekét

- mondta.