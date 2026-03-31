„Csak beképzeli” - Évekig lerázták az orvosok a kétgyermekes anyát, pedig a világ egyik legritkább rákja támadta meg

Ashleigh Smith élete maga volt a megtestesült rémálom, mégis mosolyogva próbálta nevelni két gyermekét. A 36 éves nő évek óta küzdött megmagyarázhatatlan szívdobogással, gyötrő gyomorfájdalmakkal és olyan fáradtsággal, ami néha mozdulni sem hagyta – nem is sejtette, hogy a tünetek mögött egy alattomos paraganglioma húzódik meg. Járt háziorvosnál, csontkovácsnál, gyógytornásznál, sőt még természetgyógyásznál is, de mindenhol falakba ütközött.
Azt mondták, az alvászavaromat a szorongás okozza, a migrénem pedig csak egy régi sérülés utóhatása. Mindent megmagyaráztak valami egyszerűvel
– emlékezett vissza Ashleigh.
A fordulat akkor következett be, amikor a nyakán gyanús csomók jelentek meg. Az ultrahangos vizsgálat alatt a szakember hirtelen elnémult, az anya pedig megérezte: nagy a baj. Másnap reggel már a telefonja csörgött: a diagnózis valóban a ritka neuroendokrin daganat, a paraganglioma volt. Ashleigh esetében azonban még súlyosabb volt a helyzet, mert a tumor a nyaki ütőere mindkét oldalán jelen volt.
A hidegzuhany azonban csak ezután jött. Az onkológus közölte vele a lesújtó hírt: a rák már átterjedt a nyirokcsomóira és a gerincére is.
Hogy lehetek ennyire balszerencsés? Hogy lehet valami ennyire ritka?
– tette fel a kérdést magának a diagnózis után.
A betegség nemcsak testileg, hanem anyagilag is padlóra küldte a családot. A vizsgálatok és a műtétek emésztették a pénzt, Ashleigh-nek pedig nem volt elég fizetett szabadsága. Hogy fedezni tudja a költségeket, nappali munkája után ételfutárnak állt. Amikor már ő sem bírta, a férje vezette az autót, ő pedig kiszállította a csomagokat, csak hogy meglegyen a pénz a következő beavatkozásra.
A műtétek után jött a sugárkezelés, ami teljesen elvette az erejét. Ráadásul az orvosok őszintén megmondták neki: a kezelés csupán palliatív, vagyis gyógyír nincs, csak a fájdalmát próbálják enyhíteni.
A legnehezebb mégis az, hogy gyerekeknek elmagyarázza a megmagyarázhatatlant. A 10 és 12 éves kiskamaszok számára a rák egyet jelent a halállal, főként, hogy nemrég veszítették el egy barátjukat hasonló betegségben.
A lányom az iskolában nem jó jegyeket kér a sorstól, hanem azt, hogy a 'rák előtti anyukája' térjen vissza hozzá
– mesélte elcsukló hanggal a People-nek.
Ashleigh ma már nem tervez évekre előre, csak a következő órát akarja túlélni. Azt üzeni mindenkinek: ne hagyják magukat lerázni az orvosoknál.
Ti éltek a saját testetekben, ti ismeritek a legjobban. Ne higgyetek el mindent vakon az orvosoknak csak azért, mert tanultak!
