„Csak beképzeli” - Évekig lerázták az orvosok a kétgyermekes anyát, pedig a világ egyik legritkább rákja támadta meg

Ashleigh Smith élete maga volt a megtestesült rémálom, mégis mosolyogva próbálta nevelni két gyermekét. A 36 éves nő évek óta küzdött megmagyarázhatatlan szívdobogással, gyötrő gyomorfájdalmakkal és olyan fáradtsággal, ami néha mozdulni sem hagyta – nem is sejtette, hogy a tünetek mögött egy alattomos paraganglioma húzódik meg. Járt háziorvosnál, csontkovácsnál, gyógytornásznál, sőt még természetgyógyásznál is, de mindenhol falakba ütközött.

A kétgyermekes Ashleigh testét egy alattomos paraganglioma emészti, miután az orvosok évekig nem vették komolyan a panaszait

Azt mondták, az alvászavaromat a szorongás okozza, a migrénem pedig csak egy régi sérülés utóhatása. Mindent megmagyaráztak valami egyszerűvel

– emlékezett vissza Ashleigh.

A sokkoló diagnózis: paraganglioma

A fordulat akkor következett be, amikor a nyakán gyanús csomók jelentek meg. Az ultrahangos vizsgálat alatt a szakember hirtelen elnémult, az anya pedig megérezte: nagy a baj. Másnap reggel már a telefonja csörgött: a diagnózis valóban a ritka neuroendokrin daganat, a paraganglioma volt. Ashleigh esetében azonban még súlyosabb volt a helyzet, mert a tumor a nyaki ütőere mindkét oldalán jelen volt.

A hidegzuhany azonban csak ezután jött. Az onkológus közölte vele a lesújtó hírt: a rák már átterjedt a nyirokcsomóira és a gerincére is.

Hogy lehetek ennyire balszerencsés? Hogy lehet valami ennyire ritka?

– tette fel a kérdést magának a diagnózis után.

Ételfutárként a túlélésért

A betegség nemcsak testileg, hanem anyagilag is padlóra küldte a családot. A vizsgálatok és a műtétek emésztették a pénzt, Ashleigh-nek pedig nem volt elég fizetett szabadsága. Hogy fedezni tudja a költségeket, nappali munkája után ételfutárnak állt. Amikor már ő sem bírta, a férje vezette az autót, ő pedig kiszállította a csomagokat, csak hogy meglegyen a pénz a következő beavatkozásra.

A műtétek után jött a sugárkezelés, ami teljesen elvette az erejét. Ráadásul az orvosok őszintén megmondták neki: a kezelés csupán palliatív, vagyis gyógyír nincs, csak a fájdalmát próbálják enyhíteni.

Mom, 36, Had Health Symptoms Dismissed for Years. Then, She Was Diagnosed with One of the World’s Rarest Cancers (Exclusive) https://t.co/Xc8WZgIySz — People (@people) March 28, 2026

„Azt ígértem a gyerekeimnek, nem halok meg”

A legnehezebb mégis az, hogy gyerekeknek elmagyarázza a megmagyarázhatatlant. A 10 és 12 éves kiskamaszok számára a rák egyet jelent a halállal, főként, hogy nemrég veszítették el egy barátjukat hasonló betegségben.

A lányom az iskolában nem jó jegyeket kér a sorstól, hanem azt, hogy a 'rák előtti anyukája' térjen vissza hozzá

– mesélte elcsukló hanggal a People-nek.