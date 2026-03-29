Már csak egy csoda segíthetne, bármikor meghalhat a 13 éves kislány: "A lányom semmit sem tud tenni magáért"

Tasha Faruqui élete teljesen megváltozott, amikor megszületett második lánya, Soraya. A gyermekorvos már az első napokban furcsa tüneteket vett észre, mégis hosszú évekig tartott, mire lánya megkapta a helyes diagnózist. Azóta minden nap egy küzdelem csupán a sors és betegsége ellen – bármikor meghalhat a 13 éves tini.

Számukra minden nap egy küzdelem a betegség ellen

A kislánynál végül TAOK1 nevű ritka genetikai rendellenességet állapítottak meg, amely fejlődési zavarokat okoz. A betegség rendkívül ritka, világszerte mindössze néhány tucat ismert esettel.

Évekig tartó orvosi gázlángoláson mentem keresztül

– mondta az édesanya, arra utalva, hogy sokáig nem vették komolyan az aggályait.

Soraya állapota az évek során folyamatosan romlott. Ami csecsemőkorban még csak etetési nehézségekkel kezdődött, mára súlyos állapotba fordult: a 13 éves lány fokozatosan elveszíti a mozgásképességét, és a belső szervei is egyre kevésbé működnek.

Bármelyik percben végezhet vele a betegség

Az orvosok 2022-ben mindössze két évet adtak neki. A család most már ezen az időponton is túl van – és minden nap bizonytalanságban telik.

Faruqui egy Instagram-oldalon osztja meg a család mindennapjait és lánya állapotát. A közelmúltban például arról írt, hogy Soraya már nem tud felmenni az emeletre, még lépcsőlift segítségével sem, és egyre több segítségre szorul a mindennapokban.

A ritka betegséggel élő gyermekek szülei rengeteg kihívással szembesülnek: drága kezelések, folyamatos ápolás és a mindent felemésztő stressz mindennapos számukra. Sokuk számára a legnehezebb gondolat az, hogy valószínűleg túl fogják élni a saját gyermeküket.

Egy 2025-ös kutatás szerint a hasonló helyzetben lévő családok közel 70 százaléka csökkentette a munkaidejét vagy felmondott, hogy gondozni tudja a gyermekét. Minden harmadik szülő teljes állásból vált fizetés nélküli családi gondozóvá.

Faruqui ma már csak részmunkaidőben dolgozik, mert Soraya ellátása mellett két másik lánya is van.

Ez az egyetlen normális dolog az életemben

– mondta a munkájáról.

És ettől jobb anya is vagyok.

A családok gyakran kétségbeesetten keresnek segítséget. Sokszor hónapokba telik, mire találnak gondozót, és a fluktuáció is hatalmas. Faruqui lánya életében eddig legalább tíz gondozó fordult meg. Az egyikük négy év után hagyta ott a családot – az USA Today szerint távozása mindenkit mélyen megviselt.