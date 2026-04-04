"Azt hittem, a hőhullámot csak menopauza okozza: tele volt tumorokkal az agyam"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 16:30
Éveken át elviselte tüneteit, mígnem végre orvoshoz ment.

Kerry Brow a negyvenes évei közepén járva nem kezdett el aggódni amiatt, hogy egyik napról a másikra hőhullámok jelentkeztek nála. Azt hitte, ez egyszerűen a korral és a hormonális változásokkal, a menopauzával jár. Miután azonban az elkövetkezendő két évben szélsőséges fáradtságrohamok jelentkeztek, beszéde elmosódott és látása is romlott, orvoshoz ment. Ezt követően pedig egy MRI kimutatta még 2019-ben, hogy négy daganat is van az agyában. Azonnal műteni kellett az Angliában, Hull-ban élő nőt, csakhogy az operáció során az orvosok még több tumort észleltek: összesen tíz darabot. 

A műtét során több tumort találtak Kerry agyában. /Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A beavatkozás során először öt tumort távolítottak el, a másik ötöt pedig megfigyelték. Az egyik nyomta a nő ládóidegét, ami miatt fél szemére megvakult. Mi több, sajnos a legutóbbi kontroll kimutatta, két daganat növekedni kezdett, ami miatt jelenleg sugárkezelésekre kell járnia.

Visszatekintve, az első jel a hőhullámok megjelenése volt és az a meleg, bizsergető érzés, amely végigfutott a testemen. Azt hittem, csak a menopauza, de aztán elsápadtam, elkezdtem elmosódva beszélni, és borzasztóan kimerült lettem. Nem gondoltam, hogy komoly dologról van szó

 - emlékezett vissza Kerry, akit orvosa az MRI-jét követően kórházba küldött.

Emlékszem, bementem, és agyakat ábrázoló képeket láttam a falon, és arra gondoltam, ez nem jelenthet jót. Az orvos megkérdezte, fáj-e a fejem, fel tudok-e menni a lépcsőn, majd elmagyarázta, hogy négy agydaganatot találtak. Teljesen sokkolt. A legnagyobb döbbenet azonban csak ezután jött. Miután felébredtem a műtétből, közölték, nem négy tumort találtak, hanem tíz darabot. Emlékszem, viccelődtem, hogy valahányszor beszélünk, egyre többet találnak, pedig közben halálra voltam rémülve

 - közölte a meningeómával diagnosztizált középkorú nő.

A meningeóma olyan daganattípus, amely főként az agy és a gerincvelő környékén alakul ki. Tünetei közé tartozik a fejfájás, látásváltozás, hallásvesztés, rohamok, valamint a karok és lábak gyengesége, írja a TheSun.

 

