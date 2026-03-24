Ha ilyen tüneteid vannak, valószínűleg TBC-d van

A TBC elleni világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy még nem tűnt el a betegség.

Bemutatjuk a TBC legjellemzőbb tüneteit és kezelési lehetőségét.

Kiderül a cikkből, mit kell tenned, ha TBC-fertőzöttel kerültél kapcsolatba.

A TBC (más néven: tuberkulózis, gümőkor, tüdőbaj) korábban súlyos, gyógyíthatatlan, számos halálesetet okozó bakteriális fertőzés volt. A TBC elleni küzdelem világnapját minden évben március 24-én tartják. A dátum azért jelentős, mert 1882-ben ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos, mikrobiológus a tuberkulózist okozó baktérium felfedezését. A világnap alkalmából fontos beszélnünk a TBC fertőzés egészségügyi hatásairól, a fertőzés tüneteiről, valamint a megelőzés lehetőségeiről.

A TBC első tünetei közé tartozik a nem múló köhögés és a véres köpet

Fotó: PeopleImages / shutterstock

A TBC elleni világnap

A világnap 2026-os mottója:„Yes! We can end TB!” (Igen! Képesek vagyunk véget vetni a TBC-nek!). Világszerte naponta csaknem 28 ezer ember fertőződik meg és 4100 ember veszíti életét a TBC-fertőzés következtében. Ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan lehet megelőzni, mik a tünetei és hogyan lehet szűrni a betegséget.

A tuberkulosisról röviden

A tuberkulózist a Mycobacterium tuberculosis nevű baktérium okozza, és cseppfertőzéssel – köhögés, tüsszentés – igen gyorsan terjed. A tuberkulózis azért is veszélyes, mert nehezen felismerhető, hiszen csupán általános tünetekkel jár, mint például fáradtság, étvágytalanság, éjszakai izzadás, láz, köhögés. A TBC évszázadokon át halálos betegségnek számított, de mára már védőoltással is védekezünk ellene.

Melyek a TBC tünetei?

A betegség kezdetben ezekkel a tünetekkel jelentkezhet:

fáradtság;

rossz közérzet;

köhögés;

véres köpet;

láz;

duzzadt nyirokcsomók;

hirtelen testsúlycsökkenés;

Ha a TBC más szerveket is érint, ezek működését is akadályozhatja.

A tüdőbetegség lehet inaktív is

Bizonyos esetekben a szervezet képes leküzdeni a fertőzést, és nem jelentkeznek tünetek, ez az inaktív tuberkulózis, ebben az esetben a beteg nem fertőz.

Az aktív tuberkulózis esetén az érintett betegnek tünetei vannak és fertőz is. Köhögés, tüsszentés vagy beszéd közben a fertőző nyálcseppek a levegőbe jutnak, így a környezetében tartózkodók elkaphatják a fertőzést. Fokozottan veszélyeztetettek az egészségügyi dolgozók, a rossz életkörülmények között élők, az alkoholbetegek, a kábítószer-használók, illetve a legyengült immunrendszerű – például HIV-fertőzéssel, cukorbetegséggel vagy tumoros megbetegedéssel élők.