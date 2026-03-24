„Nélkülem nem fogsz elmenni” – 50 éven át barátok voltak, most a rákot is együtt győzi le a két nő

Megható történet járja be az internetet két nő barátságáról, akik közel öt évtizede állnak egymás mellett. Most pedig a legnehezebb időszakon mennek keresztül, természetesen együtt.

A betegség közepette is a legjobb barátok. Forrás: Diana Prince/GoFundMe

Ez a barátság mindent képes legyőzni

Candace és Diana 1977-ben, még az egyetemen ismerkedtek meg New Yorkban, és azóta elválaszthatatlanok. Amikor Candace-nél 2025-ben mellrákot diagnosztizáltak, Diana egyértelmű ígéretet tett: nem hagyja magára a barátnőjét.

Nélkülem nem fogsz elmenni

- fogadta meg a nő, aki azóta is minden egyes nap a barátja mellett van, elkíséri a kezelésekre, és támogatja őt ebben a nehéz időszakban.

Diana férje, Kevin egy adománygyűjtő oldalon számolt be arról, hogy a felesége az évek során soha nem hagyta cserben Candace-t: sem a korábbi nehéz életszakaszokban, és kivált nem most, a betegsége idején. Candace állapota komoly kezeléseket igényel: a masztektómia (emlőeltávolító műtét) után kemoterápia, majd sugárkezelés és immunterápia várt rá. A folyamat hosszú és megterhelő, ráadásul a kezelések hatására már a haja is hullani kezdett - írja People.

A nő anyagi helyzete is nehéz, mivel állami támogatásokból él, így a kezelések és a mindennapi élet finanszírozása komoly kihívást jelent. A család ezért adománygyűjtést indított, hogy segítséget nyújtsanak neki. Diana számára sem ismeretlen a küzdelem: korábban a saját édesanyját is támogatta a rák elleni harcban, így pontosan tudja, min megy keresztül a barátja.

A két nő barátsága azonban a nehézségek ellenére is töretlen. Évek óta minden évben együtt utaznak el Barbadosra, hogy meglátogassák Diana ott élő családját, ami számukra egyfajta menedék és közös hagyomány. Most abban reménykednek, hogy idén sem kell lemondaniuk erről az útról.

Az összegyűjtött pénzt Candace kezelésére, jobb lakhatási lehetőségekre, a jövőbeli baráti kalandokra és mellrákkutatásra fordítjuk

– olvasható az adománygyűjtő oldalon.